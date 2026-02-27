Primera División
El sorteo de la Champions beneficia al Elche
El conjunto franjiverde visitará al Real Madrid encajado en mitad de los octavos de final de la competición europea
Este viernes 27 se conocían los cruces y fechas de los octavos de final de la Champions League. En ellos, como viene siendo habitual en los últimos años, Real Madrid y Manchester City se verán las caras. En medio de esa eliminatoria, el Elche visitará el Santiago Bernabéu el 14 de marzo.
Los de Arbeloa no han sido los más afortunados con las bolas. Dejando de lado el nivel de su rival, estos jugarán la ida el miércoles 11 a las 21 horas y la vuelta el siguiente martes, día 17 a la misma hora. Debido a esto, el conjunto blanco dispondrá de poco más de tres días para preparar su encuentro liguero contra los de Sarabia y menos de dos para afrontar la vuelta en el Etihad Stadium. Por ello, es probable que el Elche se enfrente, en su visita a la capital, contra un Madrid “B” con la atención puesta en Manchester.
La jornada 28 de liga será, para el Elche, la decimoquinta ocasión esta temporada que los de Sarabia jueguen a las nueve de la noche. Tras ocho partidos oficiales seguidos en esa franja, los ilicitanos verán interrumpida esa racha para enfrentar a Espanyol y Villarreal en el espacio del domingo a las 14 horas. Tras ello, la visita al Bernabéu significará la vuelta a un horario que no ha traído apenas alegrías para los franjiverdes.
