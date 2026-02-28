Alineaciones Elche-Espanyol: posibles onces, lesionados y sancionados

Elche y Espanyol se enfrentarán este domingo (14 horas) en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 26 de Primera División. El encuentro enfrentará a los dos peores equipos de la máxima categoría en 2026: ninguno ha ganado desde el cambio del año, los franjiverdes han sumado tres puntos y los catalanes dos. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Manolo González, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

El Elche se presentará al partido con la única baja por lesión, salvo contratiempo de última hora, de Héctor Fort, que continúa recuperándose de su operación en el hombro. Además, Yago de Santiago está sancionado, al igual que el entrenador, Eder Sarabia, que tendrá que seguir el encuentro desde una de las cabinas del estadio Manuel Martínez Valero.

En el aspecto positivo, Sarabia recupera para la cita al congoleño Diang, que se ha perdido los dos últimos encuentros de los ilicitanos por molestias musculares. También apunta a regreso, en este caso a la titularidad, el delantero Rafa Mir.

Espanyol

En cuanto a los visitantes, Manolo González tiene la baja de larga duración de Javi Puado, con rotura de ligamento cruzado, mientras que Roca, lesionado en el hombro, tampoco estará disponible para viajar a la ciudad de las palmeras.

Los jugadores de Elche y Espanyol se saludan antes de empezar el partido de la primera vuelta que enfrentó a ambos equipos en Cornellà. / LOF

Posible alineación del Elche

Dituro; Víctor Chust, Affengruberm Bigas, Tete Morente, Germán Valera; Marc Aguado, Febas, Cepeda; Rafa Mir y André da Silva.

Noticias relacionadas

Posible alineación del Espanyol

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Urko, Lozano, Edu Expósito, Pere Milla, Dolan y Kike García.