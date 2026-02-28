El Elche sigue esquivando la zona de descenso

Balón de oxígeno para el Elche desde Palma de Mallorca, gracias a la Real Sociedad. El triunfo (0-1) del conjunto vasco contra el bermellón este sábado permitirá a los franjiverdes, sea cual sea su resultado del domingo ante el Espanyol (14 horas) cerrar la jornada 26 de Primera División fuera de los puestos de descenso a Segunda.

Esto le quita un punto de presión al conjunto dirigido por Eder Sarabia, ya que en caso de que el Mallorca hubiera ganado a la Real Sociedad, los ilicitanos hubieran dormido en zona de descenso y hubieran tenido que afrontar su compromiso dominical sabiendo que otro mal resultado les hubiese dejado en zona roja por primera vez este curso.

Siviero, sin éxito como interino

El solitario tanto de Carlos Soler para la Real Sociedad en la primera parte impide la reacción buscada por el Mallorca, que esta semana despidió a Jagoba Arrasate y ha contratado como nuevo entrenador a Martín Demichelis, aunque durante estos días ha ejercido como interino Gustavo Siviero, ex de Hércules e Intercity, actual técnico del filial balear y que se sentó en el banquillo este sábado.

Noticias relacionadas

Martín Demichelis, nuevo entrenador del Real Mallorca. / EFE

Por lo tanto, el fin de semana comienza de la mejor manera para un Elche que, en caso de reencontrarse con el triunfo contra el Espanyol, recuperaría un colchón de cuatro puntos con la zona de descenso a Segunda, fundamental de cara a las dos próximas visitas a Villarreal y Real Madrid. Si los de Sarabia empatan, la renta sería de dos puntos, mientras que si pierden quedaría en el único punto que atesoran de ventaja actualmente.