Manolo González, en la previa del Elche-Espanyol: "Un equipo de la parte baja..."
El técnico blanquiazul, próximo rival franjiverde, analiza el partido de este domingo entre los dos peores equipos de 2026
El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha subrayado este sábado la necesidad de mantener la portería a cero, algo que ha definido como "media vida para todos los equipos" y ha subrayado la relevancia del siguiente partido contra el Elche.
El preparador blanquiazul, en una rueda de prensa desde el RCDE Stadium, ha reconocido que han trabajado "toda la semana" la seguridad defensiva y ha apuntado a la necesidad de "evitar errores", ser "más contundentes" y estar "metidos en el partido siempre". Su equipo ha encajado 20 dianas en este 2026.
Manolo González ha reconocido que el encuentro contra el Elche es "muy importante". "Somos conscientes de que son tres puntos que nos pueden acercar al objetivo (la permanencia en Primera). Pensamos que estamos preparados para ganarlo", ha añadido. Además, ha destacado la importancia de ganar el golaveraje contra el Elche.
Preguntado por si es más importante volver a ganar o recuperar sensaciones con el juego, el preparador ha apuntado que son relevantes "las dos cosas". "Deben ir de la mano. Si ganas, pero te han llegado 70 veces, sales contento, pero la sensación no es buena. Debemos volver a ser un equipo duro", ha analizado.
Respecto a la reunión del técnico del Elche, Eder Sarabia, con el Comité Técnico de Árbitros para valorar algunas de las situaciones que ha vivido su equipo, González ha preferido centrarse "en el juego". El entrenador ha explicado que durante el curso "tienes arbitrajes, buenos, malos, regulares y de todo".
No se fía del Elche
El técnico ha dejado claro que el Espanyol no saldrá relajado pese al decimoséptimo puesto del Elche. "Me preocupan todos los rivales. Creo que no somos conscientes de la competición en la que estamos. Si te equivocas, es muy difícil que lo saques. Un equipo de la parte baja te puede ganar tranquilamente", ha insistido.
Por otra parte, González ha confesado que hubiera firmado "con sangre" estar séptimo con 35 puntos a estas alturas: "Creo que no hemos mentido a nadie. Desde el primer día hemos hablado de lograr la permanencia lo más pronto posible. Somos conscientes de lo que somos y de la competición en la que estamos".
Sobre la disponibilidad de la plantilla, Manolo González ha informado de que el central Calero viajará con el equipo, pero ha sufrido un contratiempo durante el entrenamiento y su participación en este encuentro no está clara: "Valoraremos antes del partido".
