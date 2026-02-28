Previa del Elche-Espanyol: Las finales se ganan

Hora de ganar. Ese momento que ni Elche ni Espanyol han encontrado todavía en lo que llevamos de 2026, pese a haber desgarrado ya dos hojas del calendario e iniciar este domingo la tercera. Una final en el mes de marzo, con la conclusión de la temporada en el horizonte, todavía lejano. Pero seguir perdiendo, para el Elche, puede suponer el primer drama del curso: caer a zona de descenso si el Mallorca gana este sábado a la Real Sociedad.

«Las finales no se juegan, se ganan». Es uno de los lemas más manoseados en la historia del fútbol. Busca la motivación del que afronta la susodicha cita con el objetivo de salir triunfante de la misma. Este leitmotiv choca frontalmente con la idea principal del proyecto actual franjiverde, que busca el destino a través del camino. O, lo que es lo mismo, el resultado a través del juego. Es decir, que para ganar la final de este domingo (14 horas, estadio Martínez Valero) hay que jugar como siempre.

Los jugadores de Elche y Espanyol se saludan antes de empezar el partido de la primera vuelta que enfrentó a ambos equipos en Cornellà. / LOF

La importancia de los tres puntos, después de dos meses sin ganar y de verse plenamente metido en la zona peligrosa de la tabla, puede tentar a olvidarse de que este Elche necesita hacer su juego para vencer. Y de que en el Martínez Valero la dinámica del equipo, pese a la carencia de victorias en 2026, no está siendo excesivamente preocupante. Entre la suerte, la falta de puntería y el nivel de ciertos rivales en enero y febrero, los franjiverdes no han ganado en casa, pero han estado cerca de hacerlo.

El paso del tiempo sin saborear el dulce elixir del triunfo no solo acucia al Elche. También a su rival de esta jornada. Si los números franjiverdes en 2026 son preocupantes, los del Espanyol son simplemente peores. Al conjunto dirigido por Manolo González, a diferencia del de Eder Sarabia, le salva la mayúscula temporada que estaba completando hasta Navidad, soñando incluso con la Champions League.

Los dos peores de 2026

Elche y Espanyol griparon a la vez. Son las dos peores escuadras de este año, sin haber ganado ningún encuentro y habiendo sumado únicamente tres y dos puntos, respectivamente. Los catalanes han perdido, sobre todo lejos de casa, la seguridad defensiva que les había ubicado en zona europea. De eso se quiere aprovechar un conjunto franjiverde que generó muchísimo ante Osasuna hace dos semanas, pero no encontró el modo de marcar.

Sarabia recupera un «tirachinas» para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Posiblemente, el mejor que tiene. Rafa Mir apunta a titular, apagado desde enero por culpa de una lesión que apenas le ha permitido aparecer en escena y que le ha detenido en su cifra de seis goles como «pichichi» franjiverde, ahora igualado con André Silva. Además, el Elche recupera a Diang tras su lesión y tiene las bajas de Héctor Fort, Yago y su técnico, que tendrá que ver el encuentro desde las cabinas de prensa.

Pere Milla, en el suelo, tras una disputa con John Chetauya / Matías Segarra

Enfrente, González no podrá contar con los lesionados Puado y Roca, mientras que mantendrá hasta última hora la duda de Calero, referencia en la zaga. Se espera, en el banquillo, a Pere Milla y Salinas, exfranjiverdes que regresan a la que fue su casa. Son los ingredientes de una final en marzo. En la jornada 26. Con muchísimos puntos por delante. Pero con la necesidad de recordar lo que es el triunfo. De jugar bien. Y de ganar. Por ese orden.