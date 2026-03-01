El 1x1 franjiverde del Elche-Espanyol: La polémica enmascara un partido mediocre

Por juego, el Elche dominó la creación frente al Espanyol. Por sensaciones, el empate sabe a mucho. En un partido marcado por las polémicas, tanto arbitrales como raciales, los de Sarabia rescatan un punto. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

5 Matías Dituro, Portero Parado El primer disparo que enfrentó acabo en el fondo de la red. El segundo sin embargo, un mano a mano con Pere Milla, logró una parada clave que evitó volver al vestuario por detrás en el marcador. En la segunda parte no tuvo mucho más trabajo y la única que enfrentó resultó ser un disparo imparable de Carlos Romero que firmaba el segundo de los visitantes.

6 Léo Petrót, Defensa Tajante El francés repetía en el lado derecho de la zaga. Aprendió de jornadas pasadas y se ha centrado en aportar desde la defensa. Al corte fue clave para evitar los desplazamientos rivales. Lo único destacable en ataque es que salió en la foto del penalti.

6 David Affengruber, Defensa Eficaz El austríaco no tuvo mucho trabajo y el poco que tuvo lo supo resolver con valentía y serenidad. Ante la falta de eficacia en el desplazamiento en corto de los otros centrales, Affengruber tuvo que asumir toda la salida en corto del Elche, principalmente en la primera parte.

4 Pedro Bigas, Defensa Desconfiado A las primeras de cambio, un pase profundo del Espanyol le pilló descolocado, lo que habilitó la posición de Kike García y, con ello, el gol rival. Con el balón prefirió evitar más problemas y siempre optó por el despeje en largo. Por ello y unas molestias, fue sustituido tras la primera parte.

4 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Superado El gaditano lo intentó, eso no se lo quita nadie, pero su par le supo frenar durante toda la primera parte. En la segunda cambió su enfoque y dejó de probar el regate. Entonces optó por un rol más clásico y probar con los centros. Nada surtió efecto y fue sustituido en la segunda parte.

5 Aleix Febas, Centrocampista Egoísta En mitad de rumores que le vinculan con el equipo que tenía enfrente, el leridano dio una masterclass sobre cómo conducir el balón sin perderla. Sin embargo, en varias ocasiones ese exceso de pelota supuso que las jugadas se estancaran en él y no progresaran hacia la oportunidad que presentaba un compañero.

6,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pillo El mediocentro estuvo más listo que nadie para interponerse en un despeje perico y pillar competamente desprevenido a Dmitrovic, marcando el empate justo antes del descanso. En la segunda parte, su importancia cayó, pese a seguir siendo necesario para el equipo.

7 Germán Valera, Centrocampista Eléctrico El primer gol del Elche no se entiende sin una carrera suya más propia de Usain Bolt. De esa banda izquierda nacieron la mayoría de ocasiones del Elche en la primera parte. En la segunda, tanto despliegue físico le pasó factura y fue sustituido.

5 Lucas Cepeda, Centrocampista Desubicado El chileno por momentos actuó como interior junto a Febas y Aguado. Si ya de por si, en la media punta está desplazado, allí lo pareció aún más. El extremo trató de caer a banda para aportar, pero haciéndolo desequilibraba el sistema franjiverde. Por ello fue sustituido en la segunda parte.

6 Rafael Mir, Delantero Polémico Su partido tuvo de todo. En el lado positivo, volvió a la senda goleadora con un penalti muy decidido que salva un punto para los ilicitanos. En lo negativo, presuntamente, se vio involucrado en un acto discriminatorio con un rival que dinamitó el final del encuentro y subió la temperatura de los duelos.

4 André da Silva, Delantero Sin puntería El delantero no tuvo apenas ocasiones en el tiempo que dispuso sobre el verde. Las pocas que tuvo iban dirigidas al muñeco. Dicho sea todo, del rechace de uno de sus disparos llega el gol de Marc Aguado que permitía al Elche afrontar la segunda parte mucho más tranquilo.

Víctor Chust García, Defensa Auxiliar Entró tras el descanso para tratar de controlar el juego en corto del Elche y lo consiguió. Su presencia potenció la línea defensiva como iniciadora del juego y liberó a Affengruber de toda la carga de creación desde atrás.

5,5 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Versátil Entró en la segunda parte para tratar de revitalizar la banda derecha franjiverde. Desde que llegó, ese lado del campo comenzó a verse como el lugar principal para desarrollar el juego. Tanto sus regates como sus centros resultaron en armas útiles para rescatar un punto en los últimos momentos.

3 Grady Diangana, Centrocampista Fallón Volvió tras unas molestias y el primer balón que tocó acabó en la red. Desgraciadamente para él, estaba en fuera de juego. En general, las veces que tuvo el balón se precipitó y lo perdió, desperdiciando las posibilidades de victoria del Elche.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Necesario Su entrada significó un plus en la aportación ofensiva del equipo. Ante un Espanyol que supo defenderse muy bien, el uruguayo fue capaz de crear ocasiones por sí solo que, por desgracia, no pudo convertir en nada.