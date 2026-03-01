Eder Sarabia, tras el Elche-Espanyol: "Nos ha faltado valentía y claridad para desarrollar lo que queríamos"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, aseguró tras el empate ante el Espanyol (2-2), que a su equipo le faltó "valentía y claridad" para desarrollar el juego que pretendía. "No hemos estado precisos y los goles del Espanyol son evitables. Por lo menos el equipo, ante la dificultad, está teniendo orgullo y carácter para, sin hacer un gran partido, sacar un punto", indicó el preparador vasco en la rueda de prensa.

"No ha sido nuestro mejor partido, por lo que el punto es positivo", explicó Sarabia, que reconoció que el Elche necesita "mejorar cosas, encontrar una mejor versión y recuperar la frescura mental" ante el exigente calendario que se avecina. El vasco indicó que el Espanyol jugó a no cometer errores y con un fútbol directo y aseguró no estar preocupado con la racha de nueve jornadas sin ganar pero sí "ocupado" en buscar soluciones.

En cuanto al parón del partido por un supuesto insulto racista de su jugador, Rafa Mir, al lateral del Espanyol, Omar El Hilali, Sarabia señaló que al analizar este tipo de polémicas "hay que ser claros. No se puede decir creo, parece… Si vamos, vamos con todo. Si no, hablamos de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tengo información clara", comentó el vasco. "No me gustan las faltas de respeto y no se puede ganar de cualquier forma" apostilló Sarabia,

En relación a su futuro en la entidad tras nueve jornadas sin ganar, el vasco, que tiene contrato hasta 2027, aseguró que no piensa en ello "ni medio segundo. Soy feliz en Elche y no sé si estaré aquí tres semanas, tres meses o tres años. Hace tiempo que aprendí a pensar así", significó el técnico vizcaíno, que recordó que el Elche es un recién ascendido que sigue fuera del descenso.

"Esto es de todos y el que tiene que tocar las teclas soy yo. No nos vamos a ofuscar solo por un camino. Vamos a escuchar a los jugadores a ver qué sienten y qué necesitan" sentenció.