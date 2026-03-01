Empate que sabe a poco

Empezaban a saltar las alarmas en Elche por la mala dinámica que atraviesa el equipo desde que empezó el año. Hoy tenían un duelo clave frente al Espanyol en casa y Sarabia volvía a la línea de 4: Dituro, Tete Morente, Affengruber, Bigas, Pétrot, Aguado, Febas, Valera, Cepeda, Rafa Mir y André da Silva.

Elche CF - Espanyol: las imágenes del partido /

La primera mitad ha estado marcada por dos jugadas aisladas y una superioridad del Elche con balón sin acabar de incomodar la meta de Dmitrović. Al comienzo del partido, un gran balón largo ha dejado solo a Kike García que ha definido de una forma espectacular para poner el 0-1 cuando el Elche estaba dominando. Pero, finalmente, ese dominio e insistencia han dado frutos. En una jugada aislada por banda antes de finalizar la primera parte, Aguado ha puesto el pie intencionadamente para cortar un despeje del central del Espanyol y ese rebote se ha colado en la portería para poner las tablas con las que se han llegado al descanso.

El Elche ha salido a tumba abierta en la segunda parte, acorralando a un Espanyol que se estaba viendo superado. Sin embargo, cuando más cerca estaban los franjiverdes del 2-1, un zapatazo de Carlos Romero ha limpiado las telarañas de la escuadra de un Dituro que poco ha podido hacer para evitar el 1-2. Y ha sido el propio Carlos Romero el que, casi en el 90, ha tocado el balón con la mano en un córner para darle un penalti al Elche que Rafa Mir ha aprovechado para poner el 2-2 final.

El Elche consigue así un punto por la mínima que sabe a poco y sigue flirteando con el descenso.