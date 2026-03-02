El Elche pide respeto hacia Rafa Mir y el Espanyol apoya totalmente a El Hilali

El Elche pidió este domingo, a través de un comunicado oficial, "respeto y prudencia ante la falta de evidencias" contra Rafa Mir, que ha sido acusado por el jugador del Espanyol Omar El Hilali de haberle hecho comentarios racistas.

Durante el encuentro Elche-Espanyol (2-2), en el minuto 78, el árbitro Iosu Galech Azpeitia activó el protocolo contra el racismo tras la petición del jugador Omar El Hilali. Posteriormente, el colegiado reflejó en el acta que el futbolista del Espanyol acusó a Rafa Mir de haberle dicho que llegó "en patera", frase que no fue escuchada por ninguno de los miembros del equipo arbitral.

Mir se dispone a lanzar el penalti, con El Hilali recriminándole al fondo / Matías Segarra

El club ilicitano ha condenado "de forma rotunda" cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. La entidad anuncia que permanecerá atenta a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando "siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte.

Condena del Espanyol

Por su parte, el Espanyol ha expresado este lunes, a través de un comunicado, su "apoyo total" al futbolista Omar El Hilali. Actualmente, LaLiga está investigando las imágenes de lo sucedido para determinar si efectivamente se produjeron estos insultos racistas, ya que el futbolista del cuadro ilicitano lo niega.

El proceso está en marcha y el Espanyol ha insistido en su "respeto" a los "procedimientos" que puedan aclarar "con rigor" lo ocurrido durante el partido contra el Elche del último fin de semana. La entidad catalana ha destacado la importancia de garantizar "el derecho de todas las partes a ser escuchadas".

El Espanyol, en su comunicado, ha expresado su "más enérgica condena por lo sucedido". Además, el club catalán ha insistido en la importancia del "respeto", "igualdad" y también "la convivencia" dentro y fuera del campo.

Momentos de tensión tras el pique entre Rafa Mir y Omar Hilali / Matías Segarra

La entidad blanquiazul ha reprobado "las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales". El club ha mantenido que el deporte debe ser un "ejemplo real de integración".