Los líos de Rafa Mir afectan al Elche: del juicio por agresión sexual al insulto racista

Cuando el Elche fichó en verano a Rafa Mir, cedido con opción de compra procedente del Sevilla, sus antecedentes, más fuera que dentro del terreno de juego, eran una losa para arriesgarse a dar el paso. Sin embargo, Christian Bragarnik confío en el potencial del jugador. Y en las segundas oportunidades.

Rafa Mir celebra el 2-2... ¿con un gesto hacia El Hilali? / Matías Segarra

A Rafa Mir se le ha dado cariño como franjiverde. Y su comportamiento, hasta este domingo, estaba siendo aparentemente intachable, siempre teniendo en cuenta lo que se ve en la exposición pública del futbolista. Se había optado por un perfil bajo. Por hablar en el campo. Por no encararse cuando llegasen cánticos en su contra, como ocurrió por ejemplo en Vitoria, cuando una parte de la grada local le llamó "violador" de manera insistente.

El juicio por presunta agresión sexual

La acusación deriva de una situación anterior a su fichaje por el Elche. Un asunto legal que se va a alargar en el tiempo y que va a afectar (ya ha afectado, mejor dicho) al periodo franjiverde de Mir, sea hasta el próximo mes de junio, cuando concluye su préstamo, o más allá. Rafa Mir está pendiente de juicio por una presunta agresión sexual por unos hechos que se remontan a septiembre de 2024, cuando era futbolista del Valencia.

Este es el primer lío de Mir que afecta al Elche. El jugador, que llegó a ser detenido en su momento, declaró el pasado mes de octubre por vía telemática, desde Palma de Mallorca, ante la jueza que lleva el caso, en Llíria (Valencia). Fue procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuso una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena.

El futbolista y su equipo de abogados asumen que habrá juicio, pendiente de fecha, aunque en todo momento niegan los hechos denunciados y se han mostrado disconformes con el procesamiento. Públicamente, Rafa Mir evita pronunciarse sobre su situación legal, tanto en entrevistas como en ruedas de prensa. No hablará extensamente del tema, al menos, hasta que haya una sentencia, sea a su favor o en su contra.

El Elche, por su parte, ha asumido en todo momento como postura oficial la defensa de la presunción de inocencia de su jugador. El más vehemente en este aspecto ha sido su entrenador, Eder Sarabia. El futbolista ha encajado bien dentro del vestuario, ganándose el cariño de sus compañeros y viéndosele integrado casi desde el primer momento. La entidad, a través de diferentes mensajes en redes sociales, no se ha escondido a la hora de tratarle como a uno más. Como si su situación legal fuera la misma que la del resto de sus compañeros.

Rafa Mir, con Pedro Schinocca, director general del Elche / Jesús Hernández/ECF

El supuesto insulto racista

Así se llegó al mes de marzo. Rafa Mir, con su juego y sus goles, estaba convenciendo al entorno del Elche. Seis dianas hasta una lesión a comienzos de enero que le ha tenido casi dos meses KO. Una ausencia que, casualidad o no, ha coincidido con la pésima racha deportiva del equipo, que todavía no ha ganado en 2026. Contra el Espanyol se le esperaba de vuelta en el once titular.

Y, entonces, nuevo lío. En el minuto 78 de partido, Rafa Mir y Omar El Hilali, lateral derecho del Espanyol, se enzarzan en una bronca, fruto de la tensión del partido. De tantas semanas sin ganar. ¿Un pique más? Depende de cada versión. El Hilali denunció inmediatamente algo que le dijo Mir, ambos con la boca tapada con sus manos, en esa especie de rito futbolístico que la capacidad neuronal de los jugadores no entienden que les perjudica más que le beneficia. "Viniste en patera", aseguró el espanyolista al árbitro que le dijo el franjiverde.

Con el caso Prestianni-Vinicius, bomba mediática máxima, aún reciente, la situación pasó a ser considerada de capital importancia por parte de Iosu Galech Apezteguía, que dialogó con todas las partes, activó el protocolo contra el racismo e informó detalladamente de la polémica en su acta arbitral: El Hilali denuncia, ni él ni el resto del cuerpo arbitral oyó nada.

Mir se dispone a lanzar el penalti, con El Hilali recriminándole al fondo / Matías Segarra

Queda la palabra de El Hilali contra la de Rafa Mir. La versión del futbolista del Elche tardó horas en llegar y lo hizo a través de terceras personas. "Te voy a arrancar la cabeza", asegura que le dijo a su rival. No es menos agresiva que la denuncia de El Hilali, aunque pierda el componente racista. El lío ya estaba montado. Y el club ilicitano, que emitió un comunicado tirando a tibio en defensa de su jugador, queda señalado por el mismo.

El ruido mediático no se detendrá en los próximos días. A Rafa Mir se le recordará por este presunto incidente racista, igual que se le señalará, cuando llegue el juicio, por la presunta agresión sexual de 2024. Mientras tanto seguirá jugando, metiendo goles o fallándolos, pero afectando, por sus decisiones y comportamientos pasados y actuales, a la imagen de una entidad que decidió darle una segunda oportunidad. Y a la que todavía no ha pedido perdón por el lío en el que la ha metido.