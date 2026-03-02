¿Cuántos partidos le pueden caer a Rafa Mir tras la polémica del Elche-Espanyol?

El partido de la jornada 26 de Primera División entre Elche y Espanyol, más allá del resultado, en el que ambos contendientes continúan sin ganar en el año 2026, dejó la polémica de índole racista tras el pique en los minutos finales entre Rafa Mir y Omar El Hilali.

La misma quedó señalada por el colegiado del partido, Iosu Galech Apezteguía, en el acta arbitral, recogiendo la versión del jugador del Espanyol, que asegura que Mir le dijo "viniste en patera". Galech Apezteguía habló con los dos futbolistas y los capitanes de ambos equipos, activando el protocolo contra el racismo.

Rafa Mir celebra el 2-2... ¿con un gesto hacia El Hilali? / Matías Segarra

La versión ofrecida por Rafa Mir, a través de su entorno, es diferente. El jugador del Elche, que en el campo hizo claros gestos de negación a lo que El Hilali le decía al árbitro y luego mandó callar a alguien en la celebración del 2-2, asegura que le dijo "te voy a arrancar la cabeza".

El Código Disciplinario

A la espera de posibles pruebas de vídeo o audio que confirmen o desmientan cada una de las versiones, el futuro al que se enfrenta Rafa Mir es poco claro. El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol recoge diversos supuestos, según la gravedad, que podrían recoger las sanciones a las que se expondría Mir. Para ello, eso sí, haría falta una prueba de la situación denunciada.

En este sentido, en el capítulo tercero del mencionado documento, que recoge las infracciones graves, el artículo 113 hace referencia a las sanciones por menosprecio o desconsideración. "Los comportamientos y actos de menosprecio o desconsideración a una persona o grupo de personas en relación con su origen racial o étnico, su religión, convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como cualquier otra condición o circunstancia personal o social, son infracciones de carácter grave y podrán imponerse las siguientes sanciones", reza el Código Disciplinario.

Si se aplicase este artículo, Rafa Mir se vería expuesto a una posible sanción de suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal entre un mes y dos años o de cuatro o más encuentros en una misma temporada.

En el mismo capítulo del Código Disciplinario, el artículo 99 recoge las sanciones por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas, aunque en este caso solo hace referencias a los emitidos hacia árbitros, directivos o autoridades deportivas, con suspensiones de cuatro a 12 partidos.

¿Carácter leve o falta de pruebas?

Otra posibilidad de sanción, aunque parecería poco probable que ocurriese, llegaría si las palabras de Mir a El Hilali son consideradas como una infracción leve. En este caso se podría aplicar el artículo 123: "Insultar, ofender, amenazar o provocar a otro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Momentos de tensión tras el pique entre Rafa Mir y Omar Hilali / Matías Segarra

La última opción es que en el pique entre Rafa Mir y Omar El Hilali no se encuentre ninguna prueba concluyente del mensaje denunciado por el futbolista del Espanyol, por lo que, Código Disciplinario en mano, no parece que haya posibilidad de que el futbolista del Elche reciba ninguna sanción federativa en forma de partidos sin jugar, pese al precedente muy reciente, en este caso a nivel UEFA, de la suspensión a Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, por su presunto insulto racista a Vinicius en la Champions League.