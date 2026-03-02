Elche CF
La versión de Rafa Mir sobre la denuncia de El Hilali: "Te voy a arrancar la cabeza"
El futbolista del Elche niega la frase que recoge el acta arbitral, aunque reconoce otra de carácter muy agresivo
Aunque no se ha pronunciado en primera persona sobre la polémica del Elche-Espanyol de este domingo, la versión de Rafa Mir sobre el pique que mantuvo con Omar El Hilali, denunciado ante el colegiado del partido por el futbolista perico y recogido en el acta con la frase "viniste en patera" ya se ha hecho pública.
Durante los minutos finales del encuentro quedó claro que Mir no iba a reconocer la versión ofrecida por El Hilali. Lo negó vehemente con gestos durante los tres minutos que el choque estuvo interrumpido. Luego, al marcar el tanto del empate (2-2), de penalti en el minuto 89, no se cortó en la celebración: hizo el gesto de mandar callar a alguien.
La frase, según Rafa Mir
Sin pasar por los micrófonos en sala de prensa o zona mixta, el jugador del Elche ha ofrecido su versión a través de su entorno. "Te voy a arrancar la cabeza", asegura que fue su frase en el intercambio de palabras con El Hilali, según informó Radio Marca. El murciano reconoce unas palabras agresivas, aunque sin carácter racista en las mismas.
Mir también asevera que esa frase fue una respuesta a otro comentario de El Hilali. La conversación será difícil de descifrar, ya que los dos jugadores se taparon la boca al hablar, al hilo de lo que ocurriera recientemente con Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica acusado por Vinicius de un insulto racista durante un partido de Champions, lo que no fue impedimento para que el argentino fuera suspendido por la UEFA.
Ahora queda por ver el camino a recorrer en este caso entre Rafa Mir y Omar El Hilali. La situación ha quedado denunciada en el acta arbitral, por lo que será analizada por diferentes comités a lo largo de los próximos días. La clave, al no haber sido escuchada la conversación por ningún miembro del cuerpo arbitral, será la existencia (o no) de imágenes y/o audios que clarifiquen un pique que tiene dos versiones muy diferentes. Una la ofreció inmediatamente El Hilali. La otra, horas después, la puso sobre la mesa Rafa Mir. ¿"Viniste en patera" o "Te arranco la cabeza"?
