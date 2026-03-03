Rafa Mir se da un polémico baño de masas tras su denuncia racista

50 horas después de la denuncia racista, baño de masas. Rafa Mir reapareció este martes, en un acto del Elche organizado en una óptica de la ciudad, anunciado antes del partido del domingo y mantenido en agenda tras la denuncia de El Hilali, que acusa al futbolista franjiverde de, durante una bronca entre ambos, decirle «viniste en patera»; para firmar autógrafos a más de un millar de aficionados de todas las edades, mayormente jóvenes y niños, que se fotografiaron, animaron y apoyaron a un jugador sobre el que pesa, además de esta acusación pendiente de probar, un procesamiento por agresión sexual, cuya fecha de juicio está pendiente de conocerse.

Todo ello antes de que a lo largo del miércoles se conozca si el Comité de Competición abre o no expediente sancionador a Rafa Mir por la denuncia de El Hilali, recogida en el acta arbitral por el árbitro del partido. LaLiga ha servido al ente federativo de todo el material audiovisual disponible de la acción polémica de la jornada, aunque en principio no hay ninguna toma que pueda clarificar las palabras que el futbolista del Espanyol asegura que el murciano le dirigió, ya que tanto uno como otro se taparon la boca durante su intercambio de improperios.

Aficionados del Elche hacen cola para la firma de Rafa Mir y Josan / Áxel Álvarez

Mientras Rafa Mir espera la decisión del mencionado comité, este martes no tuvo reparos en reaparecer públicamente, junto a Josan, en una óptica de la ciudad, patrocinadora del club franjiverde. La expectación era máxima y la presencia de aficionados del Elche fue notable, con una cola de más de un millar de personas que querían ver a los dos jugadores de su equipo. La duración del evento superó la hora anunciada y durante el mismo se vio a un Mir relajado, ajeno a la nueva polémica que le rodea, aunque no quiso realizar declaraciones a los medios allí presentes.

Respaldo del club

El que habló fue Josan, uno de los capitanes del Elche. Y lo hizo para respaldar a su compañero y dar por válida su versión en el percance con El Hilali, negando lo expuesto en el acta arbitral y confiando en la palabra de Rafa Mir, que asegura haberle dicho al espanyolista, en aquel calentón, una frase agresiva, pero sin compnente racista: «te voy a reventar la cabeza».

Una niña, con la camiseta de Rafa Mir, y los dos futbolistas del Elche al fondo / Áxel Álvarez

«Fue lo típico de un partido. Nosotros creemos a nuestro compañero. No tenemos que decidir sobre este tipo de cosas porque estamos para entrenar y para competir», expresó Josan a la conclusión del acto que compartió con Mir. «A mí me pilló lejos. Hubo una discusión típica de un partido, pero en ningún momento le dijo lo que se escribió en el acta», agregó el crevillentino. Una polémica que tendrá en breve un nuevo episodio, cuando se sepa si existen pruebas que respalden la versión de El Hilali o si Rafa Mir puede seguir dándose baños de masas como el de este martes.