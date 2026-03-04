El Comité de Disciplina acuerda investigar la denuncia racista a Rafa Mir

El Comité de Disciplina, en su reunión semanal de este miércoles, tenía encima de la mesa el caso por la denuncia racista de Omar El Hilali a Rafa Mir durante el Elche-Espanyol del pasado domingo, recogida en el acta arbitral por el colegiado del encuentro, en la que el jugador hispanomarroquí segura que su oponente le dijo "viniste en patera".

El mencionado comité ha decidido abrir una investigación para seguir analizando el caso y las diferentes pruebas que todas las partes afectadas aporten. "A la vista de los hechos consignados en el apartado 6 del acta arbitral, este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse", informa el documento publicado en la web de la RFEF.

El caso continúa por el cauce habitual en este tipo de situaciones. La "información reservada" es el paso a seguir por parte del órgano disciplinario para estudiar ahora la situación con mayor profundidad. El Comité de Disciplina analizará toda la información que ha llegado a su poder, principalmente los vídeos de LaLiga, e incluso tiene la potestad de solicitar o recabar más datos a las partes interesadas.

Tras la entrada fase de investigación, el caso se mantiene abierto y en los próximos días se informará si finaliza con la apertura de un expediente disciplinario a Rafa Mir o si se archiva por falta de pruebas.