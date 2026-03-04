El Elche vuelve al trabajo con la ausencia de Pedro Bigas

El Elche se ejercitó este miércoles, después de haber disfrutado de jornada de descanso el día anterior, para preparar el encuentro del próximo domingo ante el Villarreal con las únicas bajas en la plantilla de los jugadores Pedro Bigas y Héctor Fort.

Bigas, capitán del primer equipo franjiverde, tuvo que ser sustituido el pasado domingo al descanso del partido contra el Espanyol, al acusar unos problemas físicos que venía sufriendo desde el compromiso anterior contra el Athletic, que se originaron precisamente en la polémica acción en la que le acabaron señalando penalti a Laporte.

El central balear, que ya se perdió varios partidos al inicio del año por una lesión en la rodilla, realizó un trabajo específico al margen del grupo, por lo que su presencia en el derbi autonómico de este domingo (14 horas) es dudosa.

La recuperación de Fort

Por su parte, el lateral Héctor Fort, cedido durante esta campaña por el Barcelona y operado del hombro en enero, continúa con la rehabilitación bajo la supervisión del club catalán, ya que su regreso al equipo ilicitano aún se demorará al menos un mes.

Noticias relacionadas

Instante donde Héctor Fort sufre la lesión en el hombro izquierdo. / Matías Segarra

El técnico del Elche, Eder Sarabia, que regresará al banquillo tras su sanción, tampoco podrá contar para este derbi con el extremo Yago de Santiago, que cumplirá su segundo y último partido de suspensión tras ser expulsado hace dos jornadas en Bilbao.