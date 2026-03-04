Con el Villarreal empezó la mala racha del Elche

El calendario asimétrico que en las últimas temporadas rige la organización de LaLiga permite situaciones como la que afrontará el Elche este fin de semana: enfrentarse dos veces en cuestión de semanas al mismo rival. En el caso franjiverde ocurrirá con el Villarreal, al que recibió en el estadio Manuel Martínez Valero el pasado 3 de enero y al que visitará el próximo domingo, apenas dos meses después de aquel primer enfrentamiento del curso.

En aquel primer encuentro de 2026 todo era optimismo en el Elche. El equipo había pasado las fiestas navideñas en la zona noble de la tabla, convencía con su juego y acababa de golear en casa a Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0), fortaleciendo una histórica condición de invicto como local. Nadie había asaltado el recinto ilicitano hasta esa fecha.

Marcelino y Sarabia se saludan antes del partido de la primera vuelta / Áxel Álvarez

El Villarreal lo hizo, sacando músculo y corroborando su condición de club Champions. Ganó por 1-3, con Moleiro y Mikautadze poniendo tierra de por medio antes del cuarto de hora, Martim Neto recortando diferencias en el minuto 30 y Pedraza, en el tramo final, abortando cualquier opción de remontada franjiverde.

Fue la primera derrota del Elche en casa del curso. Y el inicio de una pésima racha que todavía dura: el conjunto dirigido por Eder Sarabia no sabe lo que es ganar en 2026. Los ilicitanos acumulan nueve jornadas sin ganar, en las que únicamente han podido sumar cuatro puntos. Y se ven acuciados por el descenso, zona en la que disputarían el partido los franjiverdes si el sábado el Mallorca, en el debut de Martín Demichelis en el banquillo, gana a Osasuna en El Sadar.

El Villarreal, top

Romper el mal fario no será sencillo. El Elche visitá un estadio en el que en liga como visitantes solo han conseguido ganar Barcelona y Real Madrid. El Villarreal es cuarto en la tabla, en pugna por la tercera posición con el Atlético de Madrid, con el que está igualado a puntos, y con un colchón considerable sobre el quinto (ocho puntos), por lo que tiene encarrilada su presencia la temporada que viene en la Champions League, competición en la que en esta campaña no han conseguido superar la fase de liga.

Martim Neto conduce el balón durante el Elche-Villarreal / Áxel Álvarez

El domingo será un nuevo para medir el punto de madurez actual del equipo de Sarabia, que hay que recordar que no ha conseguido ganar como visitante en la 2025-2026. Demasiados aspectos a negativos a superar, entre la dificultad del rival, el mal momento propìo y el hecho de tener que afrontar esta situación a domicilio. Hora para cambiar una dinámica negativa ante el rival que la inició... hace apenas dos meses.