Dituro defiende a Rafa Mir: "Él me asegura que no le dijo ningún insulto racista, nosotros creemos en su palabra y le apoyamos a muerte"

El portero del Elche, Matías Dituro, ha comparecido este jueves en sala de prensa, donde se ha alineado con la postura del club y de Josan Ferrández respecto a la denuncia racista de Omar El Hilali a Rafa Mir, defendiendo a su compañero. Además, el guardameta argentino, de 38 años, ha hablado sobre la dinámica que atraviesa el equipo franjiverde, sin victorias en este 2026; del partido en Villarreal de este domingo (14 horas), de su relación con Iñaki Peña y de su posible continuidad la próxima temporada en el equipo.

¿Preocupa en el vestuario el momento del equipo?: "Obviamente, estos resultados no son positivos para nosotros. Hace tiempo que no podemos conseguir una victoria. Es algo que nos molesta, pero estamos con muchos ánimos y ganas de afrontar lo que queda de torneo. Venimos de una dinámica que no es positiva, pero también sabiendo que lo que hacemos nos acerca siempre al triunfo".

La denuncia racista a Rafa Mir: "Yo tuve la posibilidad de hablar con él y me asegura que no le dijo ningún insulto racista al jugador ni mucho menos. Fue un cruce de palabras que ha quedado ahí. Simplemente situaciones del juego. A Rafa (Mir) le veo bien, él sabe que no lo ha dicho. Ha sido claro conmigo al decírmelo. Nosotros creemos en la palabra de Rafa, en lo que nos dice y nos cuenta, y le apoyamos a muerte. Pero quiero que quede clara una cosa. Tanto yo como todos mis compañeros repudiamos rotundamente cualquier acto de discriminación o racista que puda suceder. Esto quiero que quede claro. Por lo que sucedió, creo que el árbitro actuó bien. Hizo lo que tocaba. Ojalá las investigaciones vayan lo más profundo posible. Nosotros creemos en lo que nos dice Rafa y le apoyamos hasta el final. El club también fue claro con su comunicado. Nos queda apoyarle hasta que haya una decisión".

¿Qué papel juegan los futbolistas a la hora de frenar la violencia?: "Convivimos con situaciones de juego en las que las pulsaciones están muy altas. Dentro de un partido, hay situaciones que se van calentando y es algo que puede pasar. Claramente que no es lo mejor. No nos gusta e intentaremos que no se vuelva a repetir. Ojalá que los equipos y los jugadores podamos tomar conciencia de que son situaciones que no quedan bien y que pueden hacer daño a otras personas".

Partido contra el Villarreal: "Nosotros hemos puesto todo nuestro foco en lo que es el partido frente al Villarreal. Es un rival complicado, que con espacios puede ser determinantes. Tendremos que estar atentos a esas situaciones y afrontarlo con tda la ilusión. Pero yo confío plenamente en el grupo que tenemos. Este grupo ha sabido tener buenos resultados en esta liga frente a buenos rivales. Además, desarrollando un gran fútbol que nos hacía sentir ganador. Hay que volver a encontrar esas situaciones. La idea es clarísima y la forma en la que entrenamos es la misma. Es la forma en la que volveremos a los triunfos. Lo maravilloso de este deporte es que da igual la racha en la que vengas. El lunes, va el Getafe a la cancha del Real Madrid y gana. El Villarreal es un rival extraordinario, pero vamos a pelearles el partido de tú a tú. ".

Su relación con Iñaki Peña y sobre cómo llevó el tramo en el que jugaba menos: "Yo cuando no juego lo llevo con normalidad. Obviamente con el deseo durante toda la semana para jugar y competir, porque soy una persona muy competitiva. Pero en el momento que no me toca (jugar) intento apoyar y pasar rápido de la bronca por no jugar. La relación que tengo con Iñaki Peña es relación normal. Con Iturbe tengo una relación muchísimo más cercana, pero porque se dio de esa manera e hicimos toda la pretemporada juntos".

Momento personal, con tres titularidades consecutivas: "Estoy muy feliz con volver a jugar y sentir el apoyo de la gente en el Martínez Valero. Lo que viví en el partido frente a Osasuna es algo que me llevo para siempre. Pero yo afronto todo de la misma manera. No me quiero perder ni un minuto de un entrenamiento. Es algo que he aprendido durante todo este tiempo. Sé que no puedo reprocharme nada en ese sentido, me involucro en muchas cosas. Pero yo afronto la semana igual esté jugando o no".

Posible renovación con el Elche: "Mi contrato termina ahora a final de temporada. Tanto yo como mi familia estamos muy contentos aquí. Muy felices. Pero de momento no ha habido ningún contacto para mi renovación. Es algo normal, ya nos sucedió el año pasado. Nos estamos jugando muchas cosas, lo importante ahora es sacar el objetivo adelante. Después, ya veremos lo que sucede con mi contrato. Mi foco está puesto ahí. Me entrego al máximo hacia al equipo, al club y al entrenador para lograr el objetivo. Al terminar, ya me sentaré a hablar con el club".

¿Dudó en salir el pasado mercado de invierno viendo que no jugaba?: "En el mercado de fichajes, cuando no me tocaba jugar, hubo otros clubes que llamaron para conocer mi situación. Pero yo fui muy claro con que quería seguir como fuese. Quería seguir luchando por ganarme la titularidad. Estoy muy contento aquí y nunca tuve ninguna duda".

¿Cómo ve a Eder Sarabia?: "Cuando las cosas no salen de la mejor manera, muchas veces se apunta a la cabeza de esto que es el entrenador. Pero nosotros no tenemos ninguna duda. Sabemos en lo que trabajamos y estamos al 100% comprometidos con esa forma. Nuestro juego se basa mucho en los detalles. Un error en salida puede significar un gol, pero esa forma de jugar también nos lleva a hacer goles. A Eder le veo bien, está tranquilo. Él ve el compromiso de todos. Los entrenamientos son muy intensos y comprometidos. Hay actitud y ganas de revertir. Estamos a muerte con él".

¿Hasta cuándo va a jugar Matías Dituro al fúrbol?: "Yo no me pongo fecha de caducidad. Si las lesiones me acompañan y esta ilusión también disfrutando lo que hago, seguiré jugando. Yo lo disfruto muchísimo. Tengo dos situaciones con compañeros de mi edad. Los dos está ahora en diferentes caminos, pero siento ayudantes de técnico. Los dos me dijeron: "Mati, juega hasta cuando no puedas porque una vez que termines, no podrás volver. El fútbol no vuelve más". Estar fuera de la línea me dicen que no es lo mismo. De momento, les estoy haciendo caso".