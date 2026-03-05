El Elche no gana al Villarreal a domicilio desde 2013... pero venció en su última visita a La Cerámica

El Elche no gana al Villarreal, al primer equipo, desde la temporada 2012-2013. Pero sumó tres puntos en su última visita al estadio de La Cerámica. Una aparente contradicción que solo es posible en clubes como el submarino amarillo, que acostumbra a tener a su filial entre la segunda y la tercera categoría del fútbol español.

Villarreal B 0-1 Elche. Jornada 30 de la Segunda División. Fue la tercera victoria consecutiva del equipo entrenado entonces por Sebastián Beccacece, con la que se hizo un hueco en los puestos de ascenso directo. Fue gracias a un solitario gol de Nico Castro, en el minuto 15, después de un gran robo tras presión que definió con una bonita vaselina. Además, con el equipo en racha, más de 1.500 franjiverdes se desplazaron hasta Villarreal para ver a su equipo ponerse segundo clasificado. Una cifra que se verá reducida para este domingo (14 horas) en unos 500 aficionados debido a las limitaciones de aforo del estadio.

Pese a ese último precedente (frente al filial) que terminó con sonrisa ilicitana, el historial en el feudo amarillo no es especialmente brillante. El Elche ha viajado hasta Castellón en 13 ocasiones para medirse al Villarreal... con solo dos victorias. La última fue en la 2012-2013, en un triunfo que sirvió para dejar virtualmente cerrado el ascenso a Primera. El conjunto franjiverde se impuso (2-3), con ambos clubes en Segunda. Los goles del equipo de Fran Escribá fueron de Carles Gil, Generelo y Ángel.

Dos últimos resultados abultados

Los dos últimos Villarreal-Elche se han saldado con derrotas abultadas para el Elche. En la 2021-2022, un 4-1 con solitario gol de Mojica. Y en la del 2022-2023, aquella temporada del centenario que terminó en desastre, el Villarreal se impuso por cuatro goles a cero. Este domingo, oportunidad para resarcirse del pasado... y de un presente con una sequía de triunfos camino de cumplir 80 días.