Horario y dónde ver el Villarreal-Elche de la jornada 27 de Primera División

El Elche visita al Villarreal, todavía sin ganar en 2026, este domingo 8 de marzo, a las 14 horas, en el Estadio de la Cerámica. El partido, correspondiente a la jornada 27 de Primera División enfrenta a dos equipos con aspiraciones muy distintas. Unos buscan afianzarse en los puestos Champions mientras que los franjiverdes no quieren mirar hacia el abismo del descenso.

Con el empate ante el Espanyol, ya son nueve las jornadas que acumula el Elche sin ganar. Los de Eder Sarabia acumulan cuatro empates y cinco derrotas en 2026, dejándolos como 17º clasificado, a dos puntos del descenso.

El Villarreal, por su lado, viene de perder por 4-1 frente al Barça. Los de Marcelino García Toral cuentan con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que les sitúa como 4º clasificado, empatados a 51 puntos con el Atlético de Madrid, tercero.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 18, el primero de 2026, en el Martínez Valero, los groguets se impusieron por 1-3, comenzando así la racha de malos resultados que todavía mantiene el equipo franjiverde. De los jugadores que participaron ese día, tanto Álvaro Núñez como Rodrigo Mendoza ya no se encuentran en el club, mientras que Bambo Diaby se marchó cedido al Granada.

Affengruber intenta disparar ante el Villarreal en el partido de ida. / AXEL ALVAREZ

¿Dónde ver por TV el Villarreal-Elche?

El partido entre Villarreal y Elche de este domingo podrá seguirse en abierto a través Teledeporte, además de hacerlo en la página web de RTVE, así cómo en DAZN de manera gratuita. Además, el espectador podrá verlo desde la app de RTVE y el canal de Movistar + La Liga. En todo caso, desde media hora antes del encuentro se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.