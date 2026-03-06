Rafa Mir responde a la petición de diez años y medio de prisión de la Fiscalía: "Tengo muchas ganas de ir a juicio, se demostrará mi inocencia"

El delantero del Elche Rafa Mir ha optado por el camino de "responder" de manera pública, a través de sus redes sociales. Tras conocerse el pasado jueves que la Fiscalía pide diez años y medio de cárcel al jugador por una presunta agresión sexual agravada, Mir ha compartido un vídeo a través de su cuenta personal de Instagram, en el que defiende su inocencia y se muestra "tranquilo" por el proceso judicial en el que se encuentra inmerso.

El corte publicado, que apenas dura 20 segundos, corresponde a una entrevista con el youtuber 'Fútbolcontemo', publicada el pasado 29 de diciembre. Dos meses y medio después de que se publicara la charla, Rafa Mir ha publicado este viernes un recorte en el que, al ser preguntado por "el estado de su caso judicial", el delantero del Elche responde: "La etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación, que es algo que tiene una pena. Yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio, se demostrará mi inocencia".

El jugador del Elche se encuentra inmerso en un proceso judicial por la presunta violación de una joven que habría ocurrido el 1 de septiembre de 2024, cuando pertenecía al Valencia, en su casa de la urbanización Torre, en Conill de Bétera. La solicitud del Ministerio Fiscal pide para Mir una condena de diez años y medio de cárcel, nueve por una agresión sexual agravada con acceso carnal y un año y medio por un delito de lesiones.

La Fiscalía también solicita en su escrito de calificación que se le prohíba comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante los próximos 13 años, y también reclama la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que conlleve el contacto con menores por un periodo de ocho años, y otros siete de libertad vigilada.

Noticias relacionadas

Además, la acusación pública solicita el pago a la víctima presuntamente violada por el delantero del Elche de 64.000 euros debido a las lesiones y los daños morales ocasionados que habría sufrido la joven de 21 años. La víctima también sufre "un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido", además de una contusión en el brazo derecho.