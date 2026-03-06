Sarabia, en la previa del Villarreal-Elche: "Necesitamos estar finos, frescos y acertados"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo deberá estar "fino, fresco y acertado" este domingo (14 horas) si quiere tener opciones de puntuar en su visita al Villarreal. El vasco indicó que sus jugadores tienen claro lo que deben hacer ante el conjunto castellonense y confió en que hayan aprendido la lección del partido de la primera vuelta, en el que el Villarreal se impuso por 1-3.

"Tenemos que quedarnos con las cosas buenas que venimos haciendo y corregir las que nos están costando puntos", señaló Sarabia, que admitió que al Elche le está costando últimamente "saber superar los momentos difíciles y los golpes". El entrenador afirmó que la clave para romper la mala racha de resultados pasa por "jugar con valentía y la soltura y frescura" que el equipo mostró durante gran parte de la temporada.

Sarabia destacó la gran temporada del Villarreal, al que calificó como un "equipazo", y resaltó el trabajo de Marcelino García, del que comentó que es uno de los mejores técnicos del fútbol español. "Ahora les están haciendo más goles, pero no es que lo estén haciendo peor, sino momentos y rachas", dijo el técnico, que añadió que el Elche deberá "controlar los contraataques" del Villarreal.

Marcelino y Sarabia se saludan antes del partido de la primera vuelta / Áxel Álvarez

"Debemos estar preparados para las pérdidas y controlar la calidad de Gerard Moreno, que les da otras alternativas en ataque", explicó Sarabia, que recordó que la mala dinámica del Elche comenzó precisamente ante el Villarreal. "Creo que nosotros vamos a tener más la pelota, pero ellos sin balón pueden estar cómodos. Son un equipo con muchísimos recursos", analizó el vasco, que admitió que un resultado positivo en un estadio como La Cerámica cambiaría el "estado de confianza" de su equipo.

"Es un reto bonito. Jugamos un derbi valenciano contra un grandísimo equipo y ante un club al que quiero mucho. Vamos a necesitar superar las dificultades que nos puedan poner y vamos a ver de qué estamos hechos", señaló. Sarabia admitió que ya mira de reojo la clasificación y los partidos de los rivales directos en la pelea por la permanencia, pero insistió en que el Elche "ya sabe el camino" para enderezar su rumbo "porque lo hicimos en la primera vuelta".

"Hay que recuperar la valentía que nos hizo ascender y asumir que puede haber momentos en los que estemos en descenso. Ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos y lo que nos merecemos", incidió el preparador, que agradeció la confianza del club durante esta mala dinámica de resultados. "El cambio (en el banquillo) es lo fácil. La gente del club me transmite tranquilidad, es una de las cosas que tenemos diferentes a otros sitios y una de nuestras fortalezas", sentenció.