Elche CF | Rueda de prensa
Sarabia, en la previa del Villarreal-Elche: "Necesitamos estar finos, frescos y acertados"
El entrenador bilbaíno asegura que, pese a que el equipo todavía no ha ganado en lo que va de año, la propiedad le transmite "tranquilidad" respecto a su futuro
EFE
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo deberá estar "fino, fresco y acertado" este domingo (14 horas) si quiere tener opciones de puntuar en su visita al Villarreal. El vasco indicó que sus jugadores tienen claro lo que deben hacer ante el conjunto castellonense y confió en que hayan aprendido la lección del partido de la primera vuelta, en el que el Villarreal se impuso por 1-3.
"Tenemos que quedarnos con las cosas buenas que venimos haciendo y corregir las que nos están costando puntos", señaló Sarabia, que admitió que al Elche le está costando últimamente "saber superar los momentos difíciles y los golpes". El entrenador afirmó que la clave para romper la mala racha de resultados pasa por "jugar con valentía y la soltura y frescura" que el equipo mostró durante gran parte de la temporada.
Sarabia destacó la gran temporada del Villarreal, al que calificó como un "equipazo", y resaltó el trabajo de Marcelino García, del que comentó que es uno de los mejores técnicos del fútbol español. "Ahora les están haciendo más goles, pero no es que lo estén haciendo peor, sino momentos y rachas", dijo el técnico, que añadió que el Elche deberá "controlar los contraataques" del Villarreal.
"Debemos estar preparados para las pérdidas y controlar la calidad de Gerard Moreno, que les da otras alternativas en ataque", explicó Sarabia, que recordó que la mala dinámica del Elche comenzó precisamente ante el Villarreal. "Creo que nosotros vamos a tener más la pelota, pero ellos sin balón pueden estar cómodos. Son un equipo con muchísimos recursos", analizó el vasco, que admitió que un resultado positivo en un estadio como La Cerámica cambiaría el "estado de confianza" de su equipo.
"Es un reto bonito. Jugamos un derbi valenciano contra un grandísimo equipo y ante un club al que quiero mucho. Vamos a necesitar superar las dificultades que nos puedan poner y vamos a ver de qué estamos hechos", señaló. Sarabia admitió que ya mira de reojo la clasificación y los partidos de los rivales directos en la pelea por la permanencia, pero insistió en que el Elche "ya sabe el camino" para enderezar su rumbo "porque lo hicimos en la primera vuelta".
"Hay que recuperar la valentía que nos hizo ascender y asumir que puede haber momentos en los que estemos en descenso. Ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos y lo que nos merecemos", incidió el preparador, que agradeció la confianza del club durante esta mala dinámica de resultados. "El cambio (en el banquillo) es lo fácil. La gente del club me transmite tranquilidad, es una de las cosas que tenemos diferentes a otros sitios y una de nuestras fortalezas", sentenció.
Marcelino: "El Elche tiene tres delanteros que suman entre los tres más de 15 goles"
El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que el partido que afrontan esta jornada ante el Elche en La Cerámica será un duelo entre dos equipos necesitados de sumar la victoria para afianzarse en sus respectivos objetivos.
"Lo veo como un partido entre dos equipos que necesitan ganar. Uno que quiere separarse de las posiciones peligrosas y otro que busca mirar hacia arriba. Cada uno buscará ganar con sus armas. Queremos ganar en casa. Sabemos que será difícil. Aunque logramos un resultado allí contundente y pudimos ganar, ellos generaron mucho peligro", recordó. Sobre la mala racha de resultados de su rival, Marcelino indicó que "no ha cambiado a pesar de no haber ganado. Cuando llevan tantos partidos, más probable es que se rompa la dinámica. Es un equipo similar. Los resultados son ajustados. Ha empatado mucho y eso te castiga a nivel clasificatorio".
"Pero es un equipo atrevido, vertical y asociativo. Tienen tres delanteros que suman entre los tres más de 15 goles. Tienen velocidad por fuera y se asocia mucho y bien. Te exigen mucho y defienden con marcas individuales. Estás siempre tomando decisiones. Debes jugar en ataque contra algo que no hacen los equipos en LaLiga y en ataque, ellos tienen calidad, manejo y velocidad", continuó. Marcelino avanzó que el delantero internacional Ayoze será baja para el partido, pero que, si no surge inconveniente, podrá contar con Gerard Moreno, quien ha entrenado con normalidad toda la semana.
"Gerard a su mejor nivel es un futbolista muy importante. Las lesiones no le han dejado tener regularidad. Yo siempre creo en la labor del equipo. Buscamos que el equipo haga mejor a cada uno de los futbolistas. Si está Gerard nos aporta en una zona del campo unas características que no tienen ningún otro jugador de la plantilla. Es diferente a Ayoze o Nico", admitió. Sobre los problemas defensivos que ha evidenciado su equipo en la segunda vuelta apuntó que "debemos ser solventes atrás que es lo que nos ha hecho sumar muchos puntos esta temporada y la anterior. Si lo eres, necesitas menos situaciones de gol y meter menos goles para ganar. Meter gol es lo más complicado del fútbol. Cuando no nos meten gol, solemos ganar".
