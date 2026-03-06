Sarabia: "Rafa Mir es para el Elche como un sexto capitán, está tranquilo y confía en demostrar su inocencia"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido este viernes en sala de prensa, en la previa al Villarreal-Elche de este domingo (14 horas). El técnico bilbaíno ha hablado sobre los dos casos que han afectado a Rafa Mir, delantero del equipo, a lo largo de la presente semana.

El primero, el insulto racista denunciado por Omar El Hilali, jugador del Espanyol, durante la visita del equipo perico al Martínez Valero, el pasado domingo. El futbolista de origen marroquí, durante el choque, avisó al colegiado Iosu Galech Apezteguía de que Mir le había dicho "viniste en patera", un hecho que llevó a la activación del protocolo contra el racismo. El Comité de Disciplina de la RFEF, el pasado miércoles, acordó investigar la la denuncia, abriendo una instrucción de información reservada para esclarecer lo sucedido entre el futbolista del Elche y El Hilali.

"Mira, Rafa (Mir) con nosotros ha tenido un gran comportamiento desde el día en que llegó. Es un gran compañero que se ha integrado de manera espectacular. Ha ido ganándose el respeto y es como un sexto capitán. Es una persona implicada, que nos está ayudando mucho tanto dentro como fuera del campo", inició su exposición Sarabia en defensa de su jugador.

El técnico franjiverde, tal y como hizo el club con su comunicado, además de Josan y Dituro de manera pública, ha defendido la versión esclarecida por Mir. Según el jugador, no le dijo a El Hilali "viniste en patera", sino que el insulto que le dijo tapándose la boca fue "te voy a arrancar la cabeza".

"Creemos en la versión de Rafa Mir, pero que quede claro que, como hemos mostrado siempre, estamos en contra del racismo y de cualquier falta de respeto" Eder Sarabia — Entrenador del Elche CF

"Respecto a lo del otro día, creemos su versión. Pero que quede claro que, como hemos mostrado siempre, estamos en contra del racismo y de cualquier falta de respeto, ya sea contra un ser humano o contra los valores del juego. Como futbolistas, en la industria en la que estamos y con la repercusión que tenemos, hay que dar ejemplo", agrega Sarabia en defensa de los sucedido, con una dura crítica dura contra "cualquier falta de respeto. No vale todo con tal de conseguir una victoria o de ganar un partido. Queremos mostrar nuestra repulsa a cualquier acto que implique una falta de respeto que pueda pasar dentro de un campo de fútbol".

Denuncia por agresión sexual

Además, a última hora del pasado jueves, la Fiscalía, en su escrito de calificación, solicitaba para el jugador del Elche una condena de diez años y medio de cárcel. Nueve por una agresión sexual agravada con acceso carnal, además de un año y medio de prisión por un delito de lesiones.

La posible violación a la joven, que habría ocurrido el 1 de septiembre de 2024, cuando Rafa Mir era jugador del Valencia, en la que era su casa de la urbanización Torre, en Conill de Bétera, lleva varios meses afectando a la estancia del ariete franjiverde en el Elche.

"Hemos hablado con él y está tranquilo. Entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así también, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia. Él está tranquilo", dijo Sarabia sobre el momento personal que atraviesa Mir, defendiendo la inocencia de su futbolista y garantizando que la "va a poder mostrar".

"(Rafa Mir) entiende que (el escrito de calificación de la Fiscalía) la es parte del proceso. Es más, quiere que sea así también, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia" Eder Sarabia — Entrenador del Elche CF

El entrenador franjiverde hace hincapié en la "tranquilidad" con la que ha afrontado el futbolista murciano su situación desde el pasado domingo: "También respecto a lo del otro día, con todo lo que pasó, siguió tranquilo. Fue a tirar el penalti con tranquilidad, lo metió y lo celebró con el equipo. Está bien y lo demuestra en el día a día con su comportamiento, con el rendimiento que nos aporta en el día a día".

Sarabia, además, reflexionó sobre la "responsabilidad" que tienen los implicados en el espectáculo que es el fútbol, seguido por miles de personas, principalmente en la Primera División española: "Seguramente tengamos una mayor responsabilidad, pero yo tampoco seré aquí el que de lecciones de nada. Yo soy el primero que he reconocido que a veces me he equivocado. Quiero cambiarlo y mejorar. Pero bueno, estamos expuestos y lo tenemos que llevar. Cada uno con lo que tiene. Y aprender de las cosas que nos va pasando en la vida. Como dice Pascua (miembro del cuerpo técnico): "Sería más bonito si todos viviéramos en el mundo del amor". Desde ahí, nos trataríamos mejor, nos iría mejor y seríamos más felices".

¿Pitado en campos rivales?

Durante su etapa como franjiverde, Rafa Mir ya ha vivido varios episodios en los que ha sido insultado por el público de aficiones rivales. El más sonado fue en Mendizorroza, el pasado mes de octubre, cuando uno de los fondos del estadio del Alavés entonó el cántico "Rafa Mir, violador". Al instante, el colegiado del encuentro, con el futbolista del Elche ya en el banquillo, se dirigió al coordinador de seguridad del partido y al delegado de campo para activar el Protocolo Antiviolencia, Racismo y Xenofobia, según recogió el propio Miguel Ángel Ortiz Arias en el acta arbitral.

Al respecto, Sarabia asegura que "no podemos saber, condicionar o dejarnos influir por lo que otras aficiones puedan hacer. Toca eso, entenderlo, asumirlo, aceptarlo y pedir, en la medida de lo posible, respeto". Sobre si esa situación puede llevar al bilbaíno a no alinear a Rafa Mir este domingo en Villarreal, el preparador franjiverde comunica que "tomaremos las decisiones en base al rendimiento del día a día y en los partidos, además de la competencia con otros jugadores en la posición".