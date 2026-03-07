El Elche se libra in extremis de jugar contra el Villarreal en zona de descenso

Minuto 89 del Osasuna-Mallorca de este sábado. 0-2 favorable al conjunto ahora dirigido por Martín Demichelis, que debutaba en el banquillo balear y saboreaba su primer triunfo y hacer bueno el mantra de "entrenador nuevo, victoria segura". Lejos de allí, en Elche, el partido se seguía con la inquietud del que se veía directamente perjudicado por dicho marcador.

En ese momento, los franjiverdes ocupaban zona de descenso a Segunda División y en dicha situación debían dormir el sábado, pasar la mañana del domingo y enfrentarse al Villarreal (14 horas), cuarto clasificado de Primera División, a domicilio. Un doblete de Muriqi condenaba a los ilicitanos a afrontar dicha situación por primera vez en la temporada.

Sin embargo, Osasuna reaccionó. O el Mallorca se hundió. Los navarros recortaron distancias en el minuto 89 y empataron, con una diana de Budimir, en el 94. El 2-2 se celebra en la ciudad de las palmeras. El Elche, sin necesidad de jugar en Villarreal, sale del descenso. O, mejor dicho, se mantiene fuera de él.

El Elche coge aire

Por segunda semana consecutiva, el Mallorca, al jugar antes que el Elche, tenía la opción de abandonar la antepenúltima posición y de meter en la misma a los franjiverdes. No ocurrió tal cosa. El conjunto dirigido por Eder Sarabia, pese a su mala racha (nueve partidos sin ganar) se asegura estar fuera del descenso una jornada más.

Noticias relacionadas

Entrenamiento del Elche / Áxel Álvarez

Eso, más allá de la necesidad de triunfos, el primero de ellos en Villarreal, significa que el Elche, ocurra lo que ocurra en sus dos complejísimas salidas consecutivas, ante los groguets y el Real Madrid, saldrá de ellas como mínimo con la opción de depender de sí mismo para reaccionar en el tramo final de curso. Tras ellas recibirá al Mallorca (21 de marzo), en un duelo que ya empieza a adquirir aroma de final. Y al que, en el peor de los casos, llegaría a dos puntos de los bermellones.