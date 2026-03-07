Marcelino no se fía del Elche: "Cuando llevan tanto sin ganar es más probable que se rompa la dinámica"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal y jugador del Elche entre 1992 y 1994, y Eder Sarabia, técnico franjiverde, ya dejaron claro hace un par de meses, en el duelo de la primera vuelta que midió a sus dos equipos en el Martínez Valero, el cariño, respeto y admiración mutua que se profesan.

Entonces fue el vasco el que más elogió al asturiano, con el que concidió durante su etapa en la cantera grogueta. "Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español", llegó a decir en la previa de aquel duelo. Ahora, con la crisis que atraviesan los franjiverdes y el Villarreal peleando por la tercera plaza de liga, Marcelino no ha querido dejar pasar la oportunidad de echar un capote a su compañero de profesión.

Los elogios de Marcelino

Sobre la mala racha de resultados del Elche, que lleva 9 jornadas de liga sin ganar y que se inició precisamente en el Elche-Villarreal del 3 de enero, Marcelino indicó que "no ha cambiado a pesar de no haber ganado. Cuando llevan tantos partidos, más probable es que se rompa la dinámica. Es un equipo similar. Los resultados son ajustados. Ha empatado mucho y eso te castiga a nivel clasificatorio".

El técnico asturiano siguió desgranando a su próximo oponente, poniendo el foco en el buen trabajo realizado desde el banquillo por parte de Sarabia. "Es un equipo atrevido, vertical y asociativo. Tienen tres delanteros que suman más de 15 goles. Tienen velocidad por fuera y se asocia mucho y bien. Te exigen mucho y defienden con marcas individuales. Estás siempre tomando decisiones. Debes jugar en ataque contra algo que no hacen los equipos en LaLiga y en ataque, ellos tienen calidad, manejo y velocidad", analizó.

Marcelino también aseveró que ambas escuadras se juegan mucho este domingo (14 horas). "Lo veo como un partido entre dos equipos que necesitan ganar. Uno que quiere separarse de las posiciones peligrosas y otro que busca mirar hacia arriba. Cada uno buscará ganar con sus armas. Queremos ganar en casa. Sabemos que será difícil. Aunque logramos un resultado allí contundente y pudimos ganar, ellos generaron mucho peligro", recordó.

Sarabia y Marcelino, entrenadores de Elche y Villarreal / EFE

Este domingo habrá nuevamente abrazo entre Marcelino y Sarabia, que regresa a pie de césped tras haber cumplido sanción la semana pasada, como ocurriera en el Martínez Valero. Luego comenzará una nueva batalla táctica de la que hace un par de meses salió triunfador el asturiano (1-3). Un Marcelino al que el Elche ya derrotó en Villarreal (2-3) en la 2012-2013, el año del ascenso a Primera, pero que desde entonces solo ha cedido en una ocasión, de 10 partidos, ante los franjiverdes.