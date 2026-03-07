Previa del Villarreal-Elche: Necesidad de ganar en un escenario complejo

El descenso aprieta, pero no ahoga al Elche. Una semana más, los franjiverdes jugarán su partido sabiendo que terminarán la jornada fuera de la zona roja de la tabla. Esta vez, por los pelos. De hecho, en el minuto 89 del Osasuna-Mallorca, el entorno ilicitano se preparaba para dormir antepenúltimo y afrontar la mañana del domingo y el inicio del choque en Villarreal, por primera vez este curso, en descenso.

Entonces llegó el primer guiño de suerte a este Elche en 2026. Luego le acompañó otro. Fueron los dos goles de Osasuna, que devolvieron al conjunto dirigido por Eder Sarabia a zona de salvación, y el del Girona, que impidió el acercamiento del Levante. Ahora le toca aprovecharlos a los franjiverdes. El reto es mayúsculo: visitar al Villarreal, cuarto en la tabla, un lugar donde en liga solo han ganado Real Madrid y Barça.

Los jugadores del Elche hacen grupo en San Mamés / LOF

El Elche lo hace tras no haber vencido en un 2026 que precisamente tuvo al Villarreal como primer rival del año. Allí se empezó a torcer la cosa y una situación que parecía idílica ha mutado a más que preocupante. Nueve jornadas de liga sin ganar ya son demasiadas. Los nervios, en la última de ellas contra el Espanyol, prendieron la llama de una semana polémica en torno a la figura de Rafa Mir.

El delantero franjiverde ha ido acumulando polémicas. Empezó con la denuncia racista de El Hilali («viniste en patera») que su entorno niega y transforma en un mensaje de amenaza («te voy a arrancar la cabeza»). Continuó con un multitudinario acto de firmas con aficionados que el club no consideró oportuno modificar. Y terminó con la petición de la Fiscalía de diez años y medio de cárcel por agresión sexual agravada, dentro del marco de la denuncia realizada en 2024, cuando militaba en el Valencia, por parte de una mujer que a lo acusa de un presunta violación.

Mir se dispone a lanzar el penalti, con El Hilali recriminándole al fondo / Matías Segarra

El futbolista, que esperaba este escrito como parte de la formalidad de su caso, niega estos hechos. Y durante los últimos días ha recibido el fuerte respaldo de su actual club, en los dos asuntos mencionados. Lo han hecho, de manera pública, Josan (leyenda de la entidad), Dituro (futbolista más veterano de la plantilla) y Eder Sarabia, su entrenador. Sus compañeros, antes de conocerse el escrito de la Fiscalía. Todos apelan a la presunción de inocencia, como marca la ley. Todos transmiten confianza en las versiones ofrecidas por Mir. Todos condenan, también, cualquier manifestación o acto violento o de racismo.

Hablar en el campo

Ahora, a Rafa Mir y a sus compañeros les llega el momento de hablar en el campo, donde en los 66 días que llevamos de 2026 no han sido capaces de conjugar el verbo ganar. Sarabia afronta el reto con las bajas confirmadas de Yago, sancionado, y Héctor Fort, lesionado; y las serias dudas de Pedro Bigas y John. Arriba, Álvaro Rodríguez pide la vez en el once inicial. Cuesta creer que el técnico franjiverde siente al murciano esta semana, por lo que el sacrificado entre los delanteros sería André Silva.

Para optar a puntuar en Villarreal, el Elche necesitará mejorar sobre todo en defensa, donde hace tiempo que no encuentra la solidez que le había caracterizado, especialmente en casa, hasta Navidad. Construir desde atrás parece clave, sobre todo contra un rival que tiene pegada, como ya demostrara en el Martínez Valero hace un par de meses, y al que en materia realizadora (48 goles en 26 partidos) solo superan los dos grandes este curso.

Marcelino, que no se fía del mal momento del Elche, recupera para esta cita a Gerard Moreno, aunque no apunta a titular, pero tiene las bajas de Ayoze Pérez, Foyth, Logan Costa y Kambwala. Los groguets vienen de caer ante el Barça y quieren ganar para confirmar su candidatura a la tercera plaza, en pugna con el Atlético.

Gerard Moreno, durante un partido del Villarreal / AFP7 vía Europa Press

«Cuando llevan tantos partidos sin ganar, más probable es que se rompa la dinámica», advierte el preparador asturiano sobre la situación del Elche. Los franjiverdes quieren volver a ser noticia por su juego. Por ganar. Y dejar de asomarse a todos los abismos. Los deportivos y los extradeportivos.