Elche CF
El 1x1 franjiverde del Villarreal-Elche: media hora de relajación puede con el equipo
La franja vuelve a perder lejos de casa pese a dominar el juego
El Elche planteó frente al Villarreal un fútbol muy ofensivo. Durante la primera media hora y a lo largo de toda la segunda parte, el equipo dirigió el partido a su terreno, pero 15 minutos antes del descanso el Villarreal tuvo dos que frenaron las esperanzas de los de Sarabia. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:
Matías Dituro, Portero
Valiente
El argetino mostró sangre fría para mover el balón, tanto en largo como en corto. Realizó multitud de paradas de calidad que evitaron un resultado más abultado para el Villarreal. Sin embargo, no pudo hacer mucho en las dos ocasiones de gol.
Víctor Chust García, Defensa
Móvil
Jugó mucho más adelantado que el resto de centrales buscando generar superioridad en el centro del campo y lo logró. Esa libertad le permitió proyectarse a nivel ofensivo y así crear un disparo en el 70 que por poco acaba en gol.
David Affengruber, Defensa
Líder
Como director de una línea de centrales muy ofensiva, el austríaco sacó carácter al mando de la salida de balón. Logró soportar la multitudinaria ofensiva rival pero no pudo hacer nada para evitar los goles.
Léo Petrót, Defensa
Arriesgado
Jugar por la izquierda le dio confianza. Esta, sin embargo, le hizo fallar multitud de pases que acabaron convirtiéndose en oportunidades rivales. El Villarreal detectó esa debilidad y lo castigó con dos goles por su flanco.
Aboubacar Sangare Traoré, Defensa
Explosivo
En su debut como titular, el ilicitano tuvo personalidad para aplicar un juego muy físico contra los rivales. A medida que el Elche se venía abajo, su influencia en el juego cayó, por lo que fue sustituido.
Aleix Febas, Centrocampista
Desacompasado
Cuando mejor estuvo el Elche, más desaparecido estaba Febas. A medida que resurgía, el Villarreal dio un arreón que opacó su vuelta al partido. Como no pudo demostrar su calidad fue sustiuido. Tras su salida, el equipo volvió a dominar el juego.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Solidario
Supo detectar los problemas de la defensa con balón y bajaba muy a menudo para iniciar las jugadas franjiverdes. Con ello, el equipo retomó el control del partido, pero como no pudo convertirlo en nada fue sustituido.
Grady Diangana, Centrocampista
Versátil
Fue capaz de aparecer tanto por el centro como por ambas bandas en los primeros arreones del equipo. Esa ambición por querer aparecer por todos lados hizo que no se concentrara en nada, logrando aun menos. Por ello fue sustituido.
Germán Valera, Centrocampista
Impaciente
Presente tanto en ataque como en defensa durante los mejores minutos del Elche. Tras el primer gol, las prisas le pudieron y comenzó a fallar muchos pases. La misma desesperación provocó que fuera superado por su rival una vez tras otra.
Rafael Mir, Delantero
Dormido
Estuvo poco activo en los ataques franjiverdes, muchas veces llegando tarde a segundas jugadas. Tuvo dos oportunidades de calidad en la segunda parte pero no fue capaz de rematarlas. Fue sustituido en la segunda mitad.
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero
Físico
Supo jugar muy bien de espaldas contra los centrales groguets, aguantando el balón y haciéndose valer de sus capacidades atléticas para generarse oportunidades. Tuvo una gran ocasión en la primera parte pero, con su pierna mala, la mandó alta.
Martim Neto, Centrocampista
Acertado
En un partido en que el mediocampo franjiverde brillaba por su ausencia, el portugués supo conectar a estos con la delantera para meter al equipo en el partido.
Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista
Revulsivo
Fue todo lo que Sarabia podía pedir en una sustitución. Tuvo la tarea de revitalizar el centro del campo y, junto a Redondo, logró que el equipo recuperara sensaciones y el control del encuentro.
José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista
Técnico
Aportó técnica a la banda derecha, pero el equipo optó por jugar en el otro lado. Las pocas veces que apareció supo crear centros con peligro.
Federico Redondo Solari, Centrocampista
Fresco
Tras varias jornadas sin jugar, el argentino salió para controlar el juego del Elche. Pese a tener ciertas imprecisiones, desde su salida, el equipo manejó el partido a su antojo y puso en un brete al Villarreal en su campo.
André da Silva, Delantero
Efectivo
El primer balón que tocó fue a puerta; el segundo, resultó en gol del Elche. El portugués no tuvo apenas minutos, pero los que jugó los aprovechó de manera excelente.
