El 1x1 franjiverde del Villarreal-Elche: media hora de relajación puede con el equipo

El Elche planteó frente al Villarreal un fútbol muy ofensivo. Durante la primera media hora y a lo largo de toda la segunda parte, el equipo dirigió el partido a su terreno, pero 15 minutos antes del descanso el Villarreal tuvo dos que frenaron las esperanzas de los de Sarabia. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

8 Matías Dituro, Portero Valiente El argetino mostró sangre fría para mover el balón, tanto en largo como en corto. Realizó multitud de paradas de calidad que evitaron un resultado más abultado para el Villarreal. Sin embargo, no pudo hacer mucho en las dos ocasiones de gol.

6 Víctor Chust García, Defensa Móvil Jugó mucho más adelantado que el resto de centrales buscando generar superioridad en el centro del campo y lo logró. Esa libertad le permitió proyectarse a nivel ofensivo y así crear un disparo en el 70 que por poco acaba en gol.

6 David Affengruber, Defensa Líder Como director de una línea de centrales muy ofensiva, el austríaco sacó carácter al mando de la salida de balón. Logró soportar la multitudinaria ofensiva rival pero no pudo hacer nada para evitar los goles.

4 Léo Petrót, Defensa Arriesgado Jugar por la izquierda le dio confianza. Esta, sin embargo, le hizo fallar multitud de pases que acabaron convirtiéndose en oportunidades rivales. El Villarreal detectó esa debilidad y lo castigó con dos goles por su flanco.

6 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Explosivo En su debut como titular, el ilicitano tuvo personalidad para aplicar un juego muy físico contra los rivales. A medida que el Elche se venía abajo, su influencia en el juego cayó, por lo que fue sustituido.

4 Aleix Febas, Centrocampista Desacompasado Cuando mejor estuvo el Elche, más desaparecido estaba Febas. A medida que resurgía, el Villarreal dio un arreón que opacó su vuelta al partido. Como no pudo demostrar su calidad fue sustiuido. Tras su salida, el equipo volvió a dominar el juego.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Solidario Supo detectar los problemas de la defensa con balón y bajaba muy a menudo para iniciar las jugadas franjiverdes. Con ello, el equipo retomó el control del partido, pero como no pudo convertirlo en nada fue sustituido.

4 Grady Diangana, Centrocampista Versátil Fue capaz de aparecer tanto por el centro como por ambas bandas en los primeros arreones del equipo. Esa ambición por querer aparecer por todos lados hizo que no se concentrara en nada, logrando aun menos. Por ello fue sustituido.

5 Germán Valera, Centrocampista Impaciente Presente tanto en ataque como en defensa durante los mejores minutos del Elche. Tras el primer gol, las prisas le pudieron y comenzó a fallar muchos pases. La misma desesperación provocó que fuera superado por su rival una vez tras otra.

4 Rafael Mir, Delantero Dormido Estuvo poco activo en los ataques franjiverdes, muchas veces llegando tarde a segundas jugadas. Tuvo dos oportunidades de calidad en la segunda parte pero no fue capaz de rematarlas. Fue sustituido en la segunda mitad.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Físico Supo jugar muy bien de espaldas contra los centrales groguets, aguantando el balón y haciéndose valer de sus capacidades atléticas para generarse oportunidades. Tuvo una gran ocasión en la primera parte pero, con su pierna mala, la mandó alta.

5 Martim Neto, Centrocampista Acertado En un partido en que el mediocampo franjiverde brillaba por su ausencia, el portugués supo conectar a estos con la delantera para meter al equipo en el partido.

5,5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Revulsivo Fue todo lo que Sarabia podía pedir en una sustitución. Tuvo la tarea de revitalizar el centro del campo y, junto a Redondo, logró que el equipo recuperara sensaciones y el control del encuentro.

6 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Técnico Aportó técnica a la banda derecha, pero el equipo optó por jugar en el otro lado. Las pocas veces que apareció supo crear centros con peligro.

5,5 Federico Redondo Solari, Centrocampista Fresco Tras varias jornadas sin jugar, el argentino salió para controlar el juego del Elche. Pese a tener ciertas imprecisiones, desde su salida, el equipo manejó el partido a su antojo y puso en un brete al Villarreal en su campo.