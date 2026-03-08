Día gris de Rafa Mir en el Villarreal-Elche tras su polémica semana

Rafa Mir se medía al Villarreal tras su semana más polémica desde que luce la franja verde en el pecho, con la denuncia de El Hilali por un presunto insulto racista y la petición de la Fiscalía de diez años y medio de cárcel por el proceso judicial en el que está procesado por agresión sexual.

El delantero franjiverde, totalmente respaldado de manera pública por su club en los últimos días, fue titular y disputó 76 minutos, hasta que fue sustituido con 2-0 en el marcador por André Silva, autor de la diana que dio esperanzas al Elche. La salida del terreno de juego del murciano coincidió con los mejores minutos de los suyos, especialmente en la segunda parte.

Antes, en la primera, Mir ofreció un destello en forma de asistencia no aprovechada a Álvaro Rodríguez, con un buen pase filtrado que dejó a su compañero en posición inmejorable para marcar, tras haber recibido el balón de Febas. Esta fue la mejor aportación del «10» franjiverde a los suyos.

Lejos del peligro

Durante el resto del choque se le vio bastante alejado de generar peligro en fase ofensiva, pese a que dispuso de un disparo lejano en el que no elegió la mejor opción y chutó sin la suficiente fuerza ni dirección como para poner en problemas a Luiz Júnior, y de un mal cabezazo en el que, además, el colegiado le señaló falta.

Rafa Mir encara a un rival del Villarreal / LOF

Un árbitro que desatendió su petición de una segunda amarilla a Moleiro tras derribarle cuando iba a iniciar, en campo propio, una carrera hacia zona rival. Al murciano también se le vio bastante desconectado, durante la mayor parte del encuentro, del juego grupal del Elche, antes de dejar su sitio a André Silva.