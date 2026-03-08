Eder Sarabia, tras el Villarreal-Elche: "Creo que lo justo habría sido un empate"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este domingo, tras la derrota de su equipo en Vila-real (2-1), que el resultado más justo del partido debería haber sido "un empate". "Hemos hecho una primera media hora muy buena. En otra dinámica nos hubiéramos puesto por delante. Luego hemos tenido 15 minutos muy malos. El primer gol nos ha hecho mucho daño. Y la segunda parte que hemos jugado tiene mucho mérito", dijo el preparador vasco.

Sarabia indicó que el equipo mejoró con los cambios y destacó la participación del argentino Fede Redondo, ya que le dio a su equipo "juego por dentro". "Estamos en esa racha en la que pagamos caros todos los errores. Nos falta definición en el área contraria", señaló el entrenador, que insistió en que el Elche fue "superior" durante 75 minutos, si bien admitió que en los otros 15 "nos hicieron mucho daño".

El técnico aseguró que el Elche demostró que hace "muchas cosas bien" y dijo estar preparado para ayudar al equipo a salir de su mala dinámica. "El equipo no está muerto y ha jugado y dominado durante muchos minutos a un gran rival, el tercero de la Liga", señaló. "Debemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien", apostilló el preparador, que no renunció a buscar la primera victoria de 2026 la próxima jornada ante el Real Madrid en el Bernabéu.

"No estamos para regalar puntos. Podemos perder, pero también ganar, como han hecho otros equipos. La mentalidad será la de siempre, ir a por ellos e intentar ganar", finalizó.