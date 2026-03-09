El Elche por fin juega de cabeza

Siete meses. Unos doscientos días. Ese tiempo es el que ha tardado el Elche en marcar un gol de cabeza esta temporada. En el minuto 82 del partido frente al Villarreal, André Silva remató un córner botado por Martim Neto para conseguir a la vez el primer gol de cabeza, y el primero en un saque de esquina del equipo.

En una temporada en la que equipos como el Arsenal dominan el fútbol europeo gracias a sus jugadas a balón parado y centros, sorprende que el equipo de Sarabia no sea capaz de sacar ventaja en esta faceta del juego. Si por algo se caracteriza el estilo del técnico vasco es por la preparación a conciencia de cada partido de manera versátil. Sin embargo, un estilo que puede aplicarse prácticamente ante cualquier rival todavía se le atraganta al equipo franjiverde.

Álvaro Rodríguez remata un balón frente al Villarreal. / LOF

Sumado a los balones aéreos, el otro gran debe del ataque franjiverde son las jugadas a balón parado. Solo dos goles en toda la temporada pueden atribuirse a una jugada del estilo. En la jornada 4, contra el Sevilla, Rafa Mir marcaba el también único gol de falta directa del equipo. En la vuelta, también contra el equipo hispalense, Germán Valera aprovechaba el rechace de un saque de esquina para marcar un gol. Lo que diferencia a este último del tanto de André Silva es que el portugués remató el centro, mientras que el valenciano no hizo uso de un balón tocado, sino del despeje de un jugador contrario.

Un patrón que asusta

Parecería un aspecto del fútbol más que, por estilo, puede estar más o menos presente en el juego de un equipo, pero los cabezazos resultan ser un reflejo del estado de forma de un equipo. A lo largo de las cinco grandes ligas, solo Metz y Hellas Verona han marcado un solitario gol de esta forma. Los franceses, recién ascendidos como el Elche, están últimos en la Ligue 1 a once puntos de la salvación. Curiosamente, al igual que los ilicitanos, el conjunto dirigido por Benoît Tavenot tampoco ha ganado en 2026 y su última victoria se remonta al encuentro con el que cerraron el año pasado. El equipo italiano también está en zona de descenso, en su caso penúltimos en Serie A.

André Silva (i) y David Affengruber (d) se preparan en el córner que acabó en gol. / LOF

En las otras dos ligas restantes, Premier League y Bundesliga, los últimos clasificados también resultan ser los autores de menos goles de cabeza. Tanto Wolves como Heidenheim, respectivamente, han anotado tres tantos con esa parte del cuerpo y los dos son el farolillo rojo de su competición con amplia diferencia.

El equipo dirigido por Eder Sarabia ha sido alabado por su versatilidad llegando a presentar hasta ocho formaciones diferentes a lo largo del año. Sin embargo, todavía no han sabido sacar partido de una faceta del juego que, de acuerdo con el estilo del bilbaíno, puede ser preparada de antemano. En un momento en que los resultados escasean, quizás es momento porque el equipo opte por darle más importancia al juego aéreo.