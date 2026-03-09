Al Elche se le acumulan las rachas negativas

La derrota del Elche en Villarreal, que podría considerarse previsible por la situación clasificatoria de ambos equipos en el derbi de este domingo, no deja de prolongar el mal momento actual que atraviesa el conjunto franjiverde, que sigue haciendo cada vez más grandes sus rachas negativas.

Las mejores imágenes del Villarreal CF - Elche CF / LOF

El conjunto dirigido por Eder Sarabia continúa sin saber lo que es ganar en 2026, demérito que en Primera División comparte con el Espanyol, que este lunes tiene una oportunidad inmejorable de estrenar su casillero de victorias anual, ya que recibe al Real Oviedo en el duelo que cierra la jornada 27.

Además, los franjiverdes ya acumulan 10 partidos de liga sin conocer la victoria (4 empates y 6 derrotas), desde el último compromiso de 2025, en casa contra el Rayo Vallecano (4-0). Es la octava vez que los ilicitanos enlazan una racha tan larga sin ganar en su historia en Primera División. Lejos queda el tope negativo en este sentido: 19 encuentros sin conocer el sabor del triunfo.

Mala racha a domicilio

Tras caer en Villarreal, el Elche mantiene en blanco su casillero de triunfos a domicilio en la 2025-2026. Este resultado, unido al triunfo del Eibar en su visita al Leganés, provoca que los franjiverdes sean el único español del fútbol profesional que aún no sabe lo que es ganar como visitante esta temporada.

La próxima jornada, el Elche visita al Real Madrid Bernabéu, campo poco propicio para romper la racha y donde nunca ha ganado. El récord negativo de la entidad como visitante también está lejos, ya que hasta en tres ocasiones acabó una temporada completa en Primera sin ganar un solo partido como forastero, la última de ellas en la 1975-1976.

Sin ganar fuera en los derbis

Por último, los ilicitanos cerraron el domingo sus derbis lejos de casa de la 2025-2026. Y, un curso más en la élite, lo hicieron sin ganar: derrotas ante Villarreal y Levante y empate con el Valencia. Ello prolonga su mala dinámica como visitante en los duelos autonómicos, ya que no gana a un rival de la Comunidad Valenciana a domicilio en Primera División desde hace 53 años.

Noticias relacionadas

Dituro, con el brazalete de capitán, agradece el apoyo a los aficionados del Elche en Villarreal / Judith Amigo/LOF

La última victoria ilicitana a domicilio ante un equipo de su misma comunidad autónoma en la máxima competición se remonta a diciembre de 1973, cuando derrotó al Castellón (0-2) gracias a los goles del argentino Heredia. Desde entonces, el Elche ha competido 12 temporadas, incluida la presente, sin poder ganar ninguno de los 29 derbis visitantes que ha disputado en los campos de Valencia, Levante, Villarreal y Hércules.