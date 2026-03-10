Elche CF
La lluvia trastoca el planning de Sarabia de cara al Real Madrid-Elche
El conjunto franjiverde tenía planeado ejercitarse en el Díez Iborra y ha cambiado el escenario de la sesión de este martes
EFE
El Elche trasladó la sesión de entrenamiento de este martes del campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva, donde estaba previsto que se ejercitara el equipo, al estadio Manuel Martínez Valero como consecuencia de las fuertes lluvias en la localidad ilicitana.
El cuerpo técnico que encabeza Eder Sarabia entendió que, por una cuestión de "comodidad", era mejor celebrar la sesión en el estadio y evitar el desplazamiento de los jugadores en sus vehículos a la Ciudad Deportiva en plena tormenta, en el día del regreso al trabajo, tras haber disfrutado la plantilla de día libre el lunes.
Más medios en el estadio
Los técnicos también valoraron que, en el caso de que el terreno de juego se pusiera impracticable como consecuencia de la lluvia, la plantilla dispone de más medios en el estadio para realizar cualquier otro tipo de trabajo, tanto físico como táctico.
El Elche, que inicialmente solo cuenta para este partido con la ausencia de Héctor Fort, ha comenzado a preparar, a puerta cerrada, el encuentro del próximo sábado ante el Real Madrid, rival ante el que intentará romper su mala dinámica de resultados tras sumar diez partidos de Liga, todos los de 2026, sin ganar.
