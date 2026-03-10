Elche CF
¿Qué 'supervivientes' quedan del día que el Elche estuvo a punto de ganar al Madrid en el Bernabéu?
En 2022 los franjiverdes tuvieron más cerca que nunca en su historia la posibilidad de asaltar la Casa Blanca
El 23 de enero de 2022 pudo ser un día para la historia del Elche. Ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, algo que jamás ha ocurrido... ni de momento ha pasado. Al menos hasta este sábado (21 horas) cuando el coliseo merengue vuelva a recibir a los franjiverdes. Aquel domingo, los ilicitanos tuvieron la victoria más cerca que nunca.
Tan cerca que se tocó con los dedos. 0-1 de Boyé en el minuto 42. 0-2 de Pere Milla... en el 76. Tocaba resistir al último cuarto de hora. A la locura del Bernabéu. Al puritito Real Madrid. Salir del manicomio. Minuto 82: penalti a favor del Real Madrid. Modric recorta diferencias. El Elche resiste. Tiempo de descuento.
Y, entonces, gol de Militao. Del menos esperado. La épica de ganar en el Bernabéu al Madrid se queda en la hazaña de empatar. De haberlo tenido más cerca que nunca. En 26 partidos oficiales jugados allí, jamás se rozó la gloria como aquel día. Y eso que las circunstancias eran muy adversas.
El Elche dirigido por Francisco Rodríguez se plantó en el Bernabéu con un banquillo repleto de canteranos para completar su convocatoria. Las bajas obligaron, por ejemplo, a que el técnico franjiverde solo agotara dos cambios... y uno de ellos por obligación, debido a una lesión en el primer tiempo. Aquel Madrid, que fue campeón de liga con 13 puntos de ventaja sobre el Barça y también ganó la Champions, sudó para rascar aquel empate.
Supervivientes del Elche
De aquel conjunto franjiverde apenas quedan 'supervivientes' en 2026. Solo tres futbolistas, salvo lesión o decisión técnica, repetirán en la expedición a Madrid cuatro años después: Tete Morente, Josan y John Chetauya.
El andaluz fue el único titular de todos ellos, aunque no llegó a la media hora de partido, al retirarse lesionado y dejar su sitio en el césped a Fidel. Josan saltó al terreno de juego en el minuto 88 para tratar de refrescar piernas y ayudar en la defensa del 1-2. John fue uno de los canteranos que vio el encuentro desde el banquillo, junto a Bono, Friaza, Diego Bri y Carles Marco.
El crevillentino y el murciano han vivido todo este tiempo transcurrido desde aquel duelo en la plantilla franjiverde, tanto en Primera como en Segunda División. El andaluz, por su parte, ha regresado a la ciudad de las palmeras recientemente, tras su periplo de año y medio en el fútbol italiano.
El resto de aquel equipo que pudo pasar a la historia del Elche estuvo conformado por Edgar Badia, Helibelton Palacios, Diego González, Gonzalo Verdú, Mojica, Raúl Guti, Gumbau, Pere Milla, Lucas Pérez y Boyé. Todos siguen en activo, excepto Diego González, Gonzalo Verdú y Lucas Pérez. El primero está oficialmente retirado, de manera prematura debido a sus graves problemas físicos. Los otros dos, tras diversos percances también de salud, llevan tiempo sin equipo.
Supervivientes del Real Madrid
En el Real Madrid, por su parte, quedan en nómina de Florentino Pérez bastantes más futbolistas que sufrieron para empatar aquel día de enero de 2022 contra el Elche: cinco titulares y dos suplentes. Courtois, Militao, Alaba, Mendy y Vinicius fueron alineados de inicio por Carlo Ancelotti, mientras que Rodrygo y Fede Valverde salieron en el segundo tiempo.
El resto de jugadores utilizados por el conjunto merengue fueron Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Benzema, que se retiró lesionado, Jovic e Isco. En el caso madridista todos siguen en activo a excepción del centrocampista alemán y del mediapunta belga.
