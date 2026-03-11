Elche CF
El Congo llama a Diang para jugar la repesca del Mundial
El futbolista del Elche jugará el próximo 31 de marzo en México la final por llevar a su país a una Copa del Mundo 52 años después
Grady Diangana estará en la final por llevar a su país a una Copa del Mundo medio siglo después. El mediapunta del Elche ha recibido la llamada de la República Democrática del Congo para el próximo parón FIFA, en el que jugará la repesca por acudir al Mundial de este verano, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.
El combinado congoleño, tras superar la fase de clasificación africana imponiéndose a Camerún y a Nigeria, está a 90 minutos de colarse entre los 48 países que disputarán el próximo Mundial. Con sede en Guadalajara (México), la RD del Congo ya está en la final de la repesca internacional para el torneo. La disputará durante el próximo parón FIFA, concretamente el 31 de marzo, frente al ganador de la semifinal previa que se jugarán entre Jamaica y Nueva Caledonia.
En caso de vencer y conseguir el boleto para el Mundial, el combinado de Diang formaría parte del grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Calendario ajustado
El desplazamiento hasta México de Grady para disputar la repesca mundialista pone en peligro su participación en el Rayo Vallecano-Elche, correspondiente a la jornada 30. Pendiente de conocerse la fecha y el horario del partido, podría jugarse el viernes 3, sábado 4, domingo 5 o lunes 6 de abril. El partido de la selección congoleña se disputará el 31 de marzo, por lo que en caso de que la RFEF sitúe el partido al inicio de la jornada, la presencia en plenas condiciones de Diangana en Vallecas parece poco probable.
Más importancia en 2026
El rol de Grady Diang en el Elche ha ido variando con el paso de los meses hasta convertirse en un hombre importante para Eder Sarabia. El mediapunta, siempre y cuando las lesiones se lo han permitido, ha sido titular en este 2026. Actuando por dentro, se ha hecho con un hueco por delante de otros perfiles en la plantilla como Martim Neto o Gonzalo Villar.
Grady ya fue llamado por su selección en octubre, pero entonces una lesión en Mendizorroza le hizo caerse de la convocatoria. Ahora, un año después de la última vez que representó a su país, tiene la oportunidad de llevar a la República Democrática del Congo a un Mundial tras 52 años de sequía.
