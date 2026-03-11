Elche CF
El Elche prepara la visita al Real Madrid sin Bigas ni John
Ambos se quedan en el gimnasio en una sesión en la que, al igual que viene sucediendo desde principio de año, tampoco ha participado Héctor Fort, quien sigue su recuperación en Barcelona
EFE
Elche ha preparado este miércoles la visita del próximo sábado al campo del Real Madrid con las únicas ausencias en la sesión de Pedro Bigas, John Chetauya y Héctor Fort, todos ellos por problemas físicos.
Pedro Bigas y John Chetauya, que han trabajado al margen del grupo en el gimnasio, ya se perdieron el encuentro de la pasada jornada por molestias, mientras que Héctor Fort continúa en Barcelona recuperándose de una operación en el hombro.
El central balear, con problemas en la rodilla, ya entró en la convocatoria ante el Villarreal, aunque finalmente el entrenador del equipo, Eder Sarabia, no le dio minutos durante el partido.
Si su evolución es la esperada, Bigas volverá a entrar en la convocatoria, mientras que John tiene bastante más complicado recibir el alta ante el equipo madridista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
- Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat
- Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana