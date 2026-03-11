Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias colegios AlicanteDistrito DigitalRobo coches11 de marzoAsesino SuecaMejores colegios
instagramlinkedin

Elche CF

El Elche prepara la visita al Real Madrid sin Bigas ni John

Ambos se quedan en el gimnasio en una sesión en la que, al igual que viene sucediendo desde principio de año, tampoco ha participado Héctor Fort, quien sigue su recuperación en Barcelona

Entrenamiento del Elche previo al partido contra el Real Madrid

Entrenamiento del Elche previo al partido contra el Real Madrid

Ver galería

Entrenamiento del Elche previo al partido contra el Real Madrid / Áxel Álvarez

EFE

Elche ha preparado este miércoles la visita del próximo sábado al campo del Real Madrid con las únicas ausencias en la sesión de Pedro Bigas, John Chetauya y Héctor Fort, todos ellos por problemas físicos.

Pedro Bigas y John Chetauya, que han trabajado al margen del grupo en el gimnasio, ya se perdieron el encuentro de la pasada jornada por molestias, mientras que Héctor Fort continúa en Barcelona recuperándose de una operación en el hombro.

El central balear, con problemas en la rodilla, ya entró en la convocatoria ante el Villarreal, aunque finalmente el entrenador del equipo, Eder Sarabia, no le dio minutos durante el partido.

Noticias relacionadas

Si su evolución es la esperada, Bigas volverá a entrar en la convocatoria, mientras que John tiene bastante más complicado recibir el alta ante el equipo madridista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents