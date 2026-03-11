Las tres veces que Sarabia puso patas arriba el Bernabéu y dan esperanza al Elche

El Elche visita este sábado (21 horas) al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, un lugar en el nunca ha conseguido ganar en su centenaria historia. Muchos menos años, cuarenta y cinco, tiene su entrenador, Eder Sarabia. El vasco, que se sentará por primera vez como patrón en el banquillo del recinto madridista, sabe perfectamente lo que es ganar allí.

Lo ha hecho en dos ocasiones, durante su etapa como ayudante de Quique Setién. Ambas con el Betis, en una de ellas vestido de verde y blanco (en la otra se mantuvo el verde que lo vincula a su actual club). Y hubo una tercera en la que no ganó, pero montó el taco, con Las Palmas.

Por respetar el orden cronológico, comenzamos con esta última mencionada. En total, Sarabia se ha enfrentado en cinco ocasiones al Real Madrid como visitante. La primera de ellas fue una derrota con Las Palmas (3-1) en la 2015-2016. En la segunda, viajando hasta marzo de 2017, los canarios estuvieron muy cerca de liarla en el Bernabéu.

3-3 con Las Palmas

De hecho, empataron. Un resultado más que notable dada la teórica diferencia de nivel entre ambas escuadras. Pero es que el conjunto en el que Sarabia ejercía de mano derecha de Setién se plantó en el minuto 85 ganando claramente, por dos goles de diferencia (1-3).

Y eso que Isco, en posición dudosa, había adelantado bien pronto a los locales. Sin embargo, los canarios respondieron casi al instante, por mediación de Tana, tras una brillante maniobra individual en la que descompuso a Sergio Ramos. Y entre los minutos 55 y 58 se desató la fiebre amarilla.

El árbitro expulsa a Bale en el Real Madrid-Las Palmas de 2017 / EFE

El Madrid, que se quedó con diez por expulsión de Bale, se vio totalmente superado en cuestión de minutos, con un penalti transformado por Jonathan Viera, con Ramos nuevamente señalado, y un tanto a la contra de Boateng, ganándole la espalda a Marcelo. Todo apuntaba a una posible goleada.

Y entonces volvió a aparecer el ADN Real Madrid. Un penalti absurdo por mano dio alas a los merengues en el minuto 85 y, tres más tarde, Cristiano Ronaldo completó su doblete personal para salvar un punto para los suyos, que incluso coquetearon con la remontada en inferioridad numérica. Aquel partido, por cierto, lo jugó Pedro Bigas, actual capitán del Elche, con Las Palmas, aunque se retiró lesionado en la primera parte.

Doble asalto con el Betis

Apenas seis meses después, en septiembre de 2017, Sarabia regresó al banquillo visitante del Bernabéu. Lo hizo con el Betis, vestido de verde y blanco... y esta vez ganó. En un duelo con ocasiones para ambos bandos, Sanabria apareció en el minuto 94 para cabecear a placer un centro desde la derecha y desatar la locura entre los sevillanos.

La temporada siguiente, el Betis repitió asalto al Bernabéu. Y esta doblando su apuesta (0-2), con tantos de Loren Morón y Jesé, que se reinvindicaba en el lugar en el que no pudo triunfar. Aquel fue el último partido de Vinicius con dorsal de canterano (28) y tras negar el poste un tanto a Benzema, los béticos aprovecharon los espacios entre la zaga y Keylor Navas para hacer sangre.

Sarabia, de espaldas, celebra el triunfo del Betis en el Bernabéu en 2017 / E.S.

La última vez que Sarabia se enfrentó al Madrid como visitante fue en un Clásico, el del 1 de marzo de 2020, a las puertas de la pandemia (o ya metidos en ella, mejor dicho). Entonces salió derrotado (2-0), con dianas de Vinicius y Mariano Díaz. Sin embargo, el actual entrenador del Elche tiene tres motivos más que suficientes para creer que sacar un resultado positivo del Bernabéu es más que posible.