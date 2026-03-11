El vínculo de Álvaro Arbeloa con Elche que "nunca olvidará"

Álvaro Arbeloa lleva apenas un par de meses como entrenador del primer equipo del Real Madrid y, desde un banquillo, se enfrentará este sábado por primera vez en su carrera al Elche. Como futbolista lo hizo en cinco ocasiones, con pleno de triunfos para él. Pero si el otrora lateral guarda un recuerdo especial vinculado al franjiverdismo, este está teñido claramente de rojo y gualda.

El salmantino de nacimiento, aunque maño de crecimiento y corazón, debutó con la selección española absoluta en el estadio Manuel Martínez Valero. Lo hizo el 26 de marzo de 2008, en vísperas de la Eurocopa que aquel verano la Roja ganó, con Arbeloa en sus filas. El defensa también formó parte de las escuadras que levantaron el título mundial en Sudáfrica (2010) y el europeo en Ucrania (2012), siendo titular en esta última competición.

El primer paso de Arbeloa con España lo dio de la mano de Luis Aragonés, en un duelo por todo lo alto, con Italia como rival. Se enfrentaron en la ciudad de las palmeras el vigente campeón mundial en aquel momento, la selección transalpina, que había triunfado en 2006, y la selección que recogería su testigo en 2010.

Crónica del España-Italia de 2008, con el despiece del debut de Arbeloa / INFORMACIÓN

La Roja se impuso por 1-0, gracias a un golazo de David Villa. Arbeloa fue suplente y disputó los últimos minutos del duelo, saltando al terreno de juego ilicitano en el minuto 74, sustituyendo a Sergio Ramos. "Nunca lo olvidaré", confesó en zona mixta aquella noche del mes de marzo.

Pleno de victorias para Arbeloa

Desde el césped, Arbeloa se ha enfrentado en cinco ocasiones al Elche en partido oficial: dos en el mismo recinto de este sábado, el Bernabéu; otras dos en el Martínez Valero y una en Valdebebas. Esta última, con el filial del Real Madrid, un Castilla que capitaneaba en 2005 y que goleó a los franjiverdes (4-0).

Arbeloa, capitán del Castilla en 2005, persigue a Alfredo durante su duelo contra el Elche / Información

El resto ya fueron con el primer equipo, en los enfrentamientos de las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, que concluyeron con triunfos merengues: 1-2 y 3-0 en el primer curso mencionado, con el ahora entrenador madridista disputando los dos partidos completos y asistiendo en primera persona a aquel polémico penalti señalado a Carlos Sánchez sobre Pepe; y 5-1 y 0-2 en la otra campaña, saliendo en ambas ocasiones en la segunda parte.