Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en Alicante hoyDana Museo NinotsRegistro lluviasComisión investigación Les NausPisos turísticosHomicidio imprudente La Carrasqueta
instagramlinkedin

Elche CF | El rival

El vínculo de Álvaro Arbeloa con Elche que "nunca olvidará"

El actual técnico del Real Madrid vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera como jugador en la ciudad de las palmeras

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Lucía Feijoo Viera

David Marín

David Marín

Álvaro Arbeloa lleva apenas un par de meses como entrenador del primer equipo del Real Madrid y, desde un banquillo, se enfrentará este sábado por primera vez en su carrera al Elche. Como futbolista lo hizo en cinco ocasiones, con pleno de triunfos para él. Pero si el otrora lateral guarda un recuerdo especial vinculado al franjiverdismo, este está teñido claramente de rojo y gualda.

El salmantino de nacimiento, aunque maño de crecimiento y corazón, debutó con la selección española absoluta en el estadio Manuel Martínez Valero. Lo hizo el 26 de marzo de 2008, en vísperas de la Eurocopa que aquel verano la Roja ganó, con Arbeloa en sus filas. El defensa también formó parte de las escuadras que levantaron el título mundial en Sudáfrica (2010) y el europeo en Ucrania (2012), siendo titular en esta última competición.

El primer paso de Arbeloa con España lo dio de la mano de Luis Aragonés, en un duelo por todo lo alto, con Italia como rival. Se enfrentaron en la ciudad de las palmeras el vigente campeón mundial en aquel momento, la selección transalpina, que había triunfado en 2006, y la selección que recogería su testigo en 2010.

Crónica del España-Italia de 2008, con el despiece del debut de Arbeloa

Crónica del España-Italia de 2008, con el despiece del debut de Arbeloa / INFORMACIÓN

La Roja se impuso por 1-0, gracias a un golazo de David Villa. Arbeloa fue suplente y disputó los últimos minutos del duelo, saltando al terreno de juego ilicitano en el minuto 74, sustituyendo a Sergio Ramos. "Nunca lo olvidaré", confesó en zona mixta aquella noche del mes de marzo.

Pleno de victorias para Arbeloa

Desde el césped, Arbeloa se ha enfrentado en cinco ocasiones al Elche en partido oficial: dos en el mismo recinto de este sábado, el Bernabéu; otras dos en el Martínez Valero y una en Valdebebas. Esta última, con el filial del Real Madrid, un Castilla que capitaneaba en 2005 y que goleó a los franjiverdes (4-0).

Noticias relacionadas

Arbeloa, capitán del Castilla en 2005, persigue a Alfredo durante su duelo contra el Elche

Arbeloa, capitán del Castilla en 2005, persigue a Alfredo durante su duelo contra el Elche / Información

El resto ya fueron con el primer equipo, en los enfrentamientos de las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, que concluyeron con triunfos merengues: 1-2 y 3-0 en el primer curso mencionado, con el ahora entrenador madridista disputando los dos partidos completos y asistiendo en primera persona a aquel polémico penalti señalado a Carlos Sánchez sobre Pepe; y 5-1 y 0-2 en la otra campaña, saliendo en ambas ocasiones en la segunda parte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
  2. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  3. Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
  4. Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
  5. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  6. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  7. Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat
  8. Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana

El vínculo de Álvaro Arbeloa con Elche que "nunca olvidará"

El vínculo de Álvaro Arbeloa con Elche que "nunca olvidará"

Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: así es la mayor oferta de empleo público en 15 años

Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: así es la mayor oferta de empleo público en 15 años

Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

El 95% de la ciudadanía respalda las inversiones turísticas de l’Alfàs del Pi financiadas con fondos europeos

El 95% de la ciudadanía respalda las inversiones turísticas de l’Alfàs del Pi financiadas con fondos europeos

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

De Japón a San Vicente del Raspeig: una escritora desgrana las luces y sombras que envuelven al país nipón

De Japón a San Vicente del Raspeig: una escritora desgrana las luces y sombras que envuelven al país nipón

Les Fogueres de Sant Joan se apoyan en las Fallas de Valencia para ser Patrimonio de la Humanidad

Cae una banda que robaba coches en Alicante y Valencia para venderlos en Francia

Tracking Pixel Contents