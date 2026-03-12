Germán Valera: "¿Ganar al Madrid? Ya lo merecimos en el partido de la primera vuelta..."

El carillero izquierdo del Elche, Germán Valera, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Martínez Valero, en la previa al Real Madrid-Elche que se disputa este sábado (21 horas), en el estadio Santiago Bernabéu. El murciano ha defendido el papel en el vestuario de su entrenador, Eder Sarabia, y ha hablado sobre las opciones que tiene el conjunto franjiverde de asaltar el feudo madridista, algo que no ha hecho nunca en su centenaria historia.

Ganar en el Bernabéu: "Desde luego que hay convencimiento en poder ganar al Real Madrid. En el partido de aquí, en casa, ya merecimos ganar. Sabemos que el Bernabéu es un estadio muy complicado, pero el equipo, a pesar de la dinámica, sigue con mucha confianza y ganas de intentar ganar allí".

Desgaste físico personal: "Depende del partido. Hay algunos en los que toca defender un poquito más y en otros en los que tengo algo más de libertad arriba. Lógicamente, a mí me gusta más atacar. Pero bueno, ante todo siempre va el equipo y si el partido me pide que tengo que defender más, pues defiendo. Físicamente me siento muy bien, por lo que en ese sentido no tengo ningún problema. También estoy cómodo en esa posición. Por el bien del equipo, hago lo que haga falta".

Racha del equipo: "Lo bueno del fútbol es que cada semana hay una nueva oportunidad. Hemos estado hablando que en muchas fases estamos bien, pero que tenemos que saber sufrir. Si se nos ponen por delante, deberemos de dar un pasito más para seguir peleando pese a encajar. Nosotros sabemos que estamos en una racha peor, pero vamos a ir con total confianza, a buscar ser el Elche que siempre hemos sido, y a intentar ganar".

El calendario del Madrid y la eliminatoria con el City: "Son el Real Madrid y por mucho que roten el que juegue lo hará bien, son de los mejores del mundo. Pero es cierto que ellos llevan mucha carga de partidos y eso se puede notar. Será un partido muy difícil. Por nuestro fútbol, será importante hacerles correr sin balón y desgastarles para que no estén tan frescos".

¿Es el Getafe un espejo en el que mirarse para ganar al Madrid: "Viendo esos partidos aprendes. El Getafe les planteó un partido diferente a la forma en la que hacemos nosotros las cosas. Nos quedamos con que hay que ir fuertes a los duelos y estar concentrados defensivamente porque tienen mucho talento arriba. Cogemos lo mejor de cada partido que han jugado para tomar nota y replicarlo nosotros también".

¿Qué tal ve a Eder Sarabia?: "Nosotros lo estamos haciendo todo exactamente igual. El míster es el que más energía nos da y el que más confianza nos da. Siempre transmite positivismo, está muy convencido de que vamos a salir de esta dinámica".

¿Se tiene presente la final contra el Mallorca?: "Nosotros al final siempre pensamos en esta semana, este primer partido contra el Madrid. La próxima semana ya será otra cosa. Nos centramos en el Madrid".

¿Siente el equipo la presión de no ganar?: "Yo creo que somos muy capaces de poder salir de esta dinámica. Lógicamente, a principio de temporada todo es más fácil y se ve bien, pero ahora sí que hay algo más de presión. Somos deportistas de élite y tenemos que saber llevarla (la presión). Toca ir como un equipo y seguir todos juntos".

Claves para ganar en el Bernabéu: "Será importante ser nosotros en los momentos de dificultad no venirnos abajo. Ahí está la clave, en cuando vengan rachas difíciles, ser más equipo que nunca".