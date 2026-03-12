Horario y dónde ver el Real Madrid-Elche de la jornada 28 de Primera División

El Elche visita al Real Madrid, buscando aún la victoria, este sábado 14 de marzo, a las 21 horas, en el Santiago Bernabéu. El partido, correspondiente a la jornada 28 de Primera División, enfrenta a equipos con objetivos opuestos. Unos tratarán de conseguir el primer triunfo del año mientras que los blancos se encuentran en mitad de los octavos de Champions League frente al Manchester City.

La derrota frente al Villarreal marca el décimo partido consecutivo del Elche sin victoria. Los de Eder Sarabia llevan cuatro empates y seis derrotas desde el cambio de año, lo que les sitúa 17º clasificado, a tan solo un punto de la zona de descenso.

El Real Madrid, por su parte, ganó en los últimos instantes su último encuentro de liga, contra el Celta de Vigo, por 1-2. Los de Álvaro Arbeloa acumulan cuatro victorias y una derrota en sus cinco partidos ligueros más recientes, lo que les deja en segunda posición, a cuatro puntos del liderato.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 13, el Martínez Valero presenció un polémico 2-2, en el que un encontronazo entre Vinícius Jr. e Iñaki Peña permitió a los de, por aquellas, Xabi Alonso rescatar un punto en los últimos momentos. Sarabia podrá contar con todos los que jugaron aquel día salvo por los laterales titulares. Héctor Fort se encuentra lesionado del hombro desde diciembre y Álvaro Núñez cogió un avión rumbo a Vigo el último día del mercado invernal.

Aleix Febas celebra su gol frente al Real Madrid en el partido de ida / Matías Segarra

¿Dónde ver por TV el Real Madrid-Elche?

El partido entre Real Madrid y Elche de este sábado podrá ser seguido a través de Movistar +. En esta plataforma, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.