El Real Madrid se fija en la cantera del Elche
El club blanco está cerca de cerrar la llegada del franjiverde Pablo Pérez, portero del Infantil A e internacional con la selección española sub-14
En una semana marcada por el Real Madrid-Elche de este sábado (21 horas), en la que el equipo de Eder Sarabia disputará la primera de las once finales que tiene por delante en su carrera por seguir en Primera División, las canteras de ambos equipos también están disputando su partido particular... con presumible desenlace blanco.
El portero del Infantil A del Elche Pablo Pérez, internacional con la selección española sub-14, ha sido seducido por una propuesta para unirse a La Fábrica (como se conoce a la cantera del Real Madrid) a final de la presente temporada. Y salvo sorpresa, el guardameta ilicitano, de apenas 14 años, abandonará la cantera franjiverde, donde juega desde 2021, para firmar como jugador del fútbol base madridista, tal y como avanzó Esport Base.
Pablo Pérez es uno de los mejores porteros de la generación del 2012. El portero nacido en Elche dio sus primeros pasos en el Costa City, pero llegó a la base franjiverde como Benjamín de 2º año, donde se ha ido desarrollando hasta consolidarse como uno de los principales proyectos bajo palos de su promoción a nivel nacional.
A lo largo de la semana pasada, Pérez formó parte del stage que completó la selección española sub-14 en Alfaz del Pi, con 34 futbolistas. Fue el único representante del fútbol base ilicitano en dicha convocatoria, realizada por el seleccionador David Cubillo. Tras vivir sus primeros pasos en el mundo del fútbol con el Elche, todo hace indicar que a final de temporada se integrará en la cantera del Real Madrid, club al que llegará para jugar en el Cadete del equipo blanco.
