¿Revolución en el Elche para competir en el Bernabéu?

Una revolución para poder competir ante todo un Real Madrid. Es lo que demanda la situación del Elche de cara a este sábado (21 horas), en el Bernabéu. Por momento de forma, pero sobre todo por la asfixiante situación clasificatoria. Un cambio de rumbo necesario para frenar una racha de 10 jornadas sin ganar. De 4 puntos de los últimos 30 posibles. Tratar de recobrar la confianza en la misma manera de jugar al fútbol que, hasta el cambio en año en el calendario, invitaba a soñar con una permanencia holgada.

Para lograr ese golpe de efecto en la capital, en un escenario poco alentador por historia y por la magnitud del rival, aunque algo más propicio por el contexto —con el club blanco gestionando fuerzas para la Copa de Europa—, el Elche y su entrenador tienen la opción de agarrarse a una de las pocas buenas noticias que le ha dejado el 2026: el gran rendimiento que dieron los jugadores que salieron desde el banquillo en La Cerámica.

Josan, a la izquierda, y Redondo, a la derecha, agradecen el apoyo a los desplazados en La Cerámica. / Judith Amigo / LOF

Martim Neto, Fede Redondo, Gonzalo Villar, Josan y André Silva. Son los cinco cambios realizados por Eder Sarabia en el Villarreal-Elche, todos a partir de la hora de juego. En mayor o menor medida, fueron los principales responsables de que el equipo terminara el partido intenso, robando balones en cambio contario, asociándose, circulando rápido... en definitiva, buscando la portería de Luiz Júnior y sumando serias opciones de empatar el partido. Tuvieron la capacidad de agitar una tarde que podría haber acabado mucho peor, sobre todo en lo referente a las famosas sensaciones. Y ahora opositan al once en una de esas plazas en las que cualquier futbolista sueña con jugar.

Quien más opciones suma para volver a la titularidad es André Silva. El portugués, que ya sabe lo que es jugar en el Bernabéu y marcar al Real Madrid, hizo el 2-1 frente al Villarreal, tanto con el que iguala a Rafa Mir como pichichi del equipo. En La Cerámica, tanto el propio Mir, desconectado, como Álvaro Rodríguez, más participativo pero fallón de cara a puerta, no tuvieron su mejor día. Por galones y experiencia, el luso apunta a desbancar a uno de los dos de cara a este sábado.

Sala de máquinas

Todo apunta a que la zaga —al menos los tres centrales— serán los mismos que jugaron frente al Villarreal: David Affengruber, Léo Petrot y Víctor Chust. El capitán Pedro Bigas, pese a que sí podría entrar en la convocatoria, sigue arrastrando molestias que no le han permitido completar la semana de entrenamientos con normalidad, por lo que su situación invita a pensar que arrancará en el banquillo... en el mejor de los casos.

André Silva celebra su séptimo gol esta temporada, en La Cerámica el pasado domingo. / Judith Amigo / LOF

La gran revolución, en caso de llegar, lo hará en la sala de máquinas. Esa misma zona del campo que parecía inamovible hasta hace dos semanas con Marc Aguado, Aleix Febas y un tercer hombre (generalmente ocupado por Grady Diang, Martim Neto o incluso Rodrigo Mendoza, antes de que se marchara al Atlético de Madrid). El más indiscutible de todos hasta la fecha siempre ha sido Febas. El leridano, que está más fuera que dentro del club de cara a la próxima temporada, ha sido titular en las 26 jornadas que ha estado disponible.

Dada la capacidad que tiene Aleix para romper líneas en conducción, recurso vital en un escenario así, sería una sorpresa mayúscula que no formara parte del once franjiverde. Sí que podrían verse reemplazados Marc Aguado y Grady Diang por Gonzalo Villar y Martim Neto. Un cambio de cromos que obligaría a retrasar la posición de Febas, pero permitiría ganar control y criterio con el balón. Sería la primera gran oportunidad de Villar, quien apenas suma 33 minutos durante su segunda etapa con la franja.

Martim Neto, Gonzalo Villar y André Silva, las principales alternativas para el once franjiverde

La última (presumible) novedad podría llegar en el carril diestro, donde Josan Ferrández sigue haciendo méritos para volver a ser titular. El de Crevillente no es de la partida desde mediados de enero, frente al Sevilla, pero ha cumplido con nota en sus dos últimas apariciones desde el banquillo, sobre todo en la tarea de colgar balones laterales precisos. Dar continuidad a la titularidad de Buba Sangaré, quien no desentonó, o volver a alinear a Tete Morente, las otras opciones.

Más bajas para el Madrid

El Elche llega al Bernabéu con una sola baja confirmada (Héctor Fort, por una lesión en el hombro) y dos jugadores en duda (Bigas y John Chetauya). En el apartado de ausencias, el parte de lesiones y sancionados en el caso del Real Madrid se extiende hasta los nueve futbolistas. Los defensores Militao, Alaba, Mendy y Carreras; los centrocamistas Ceballos, Bellingham y Mastantuono; y los delanteros Mbappé y Rodrygo serán baja.

Noticias relacionadas

Además de los lesionados, Álvaro Arbeloa deberá de gestionar la carga física de su plantilla, ya que el Real Madrid-Elche se disputará 72 horas antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions para el equipo blanco, frente al Manchester City. Varios medios nacionales pronostican importantes rotaciones en el once madridista, en el que podrían entrar varios canteranos, como el centrocampista Manuel Ángel, o incluso producirse un relevo bajo palos con Lunin volviendo a escena. Tampoco es segura la presencia de Vinicius y Valverde en una noche de gestión física en clave madridista... pero de urgencias (y para valientes) por el lado franjiverde.