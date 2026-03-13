Elche CF
Alineaciones Real Madrid-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
El conjunto dirigido por Eder Sarabia visita al de Álvaro Arbeloa este sábado (21 horas), en el estadio Santiago Bernabéu
Real Madrid y Elche se enfrentarán este sábado (21 horas) en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 28 de Primera División. Conoce los posibles onces de Álvaro Arbeloa y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.
Real Madrid
El Madrid, lanzado en Copa de Europa tras superar al City en la ida, tendrá hasta nueve bajas para recibir al conjunto franjiverde. Los defensas Mendy, David Alaba, Éder Militao y Álvaro Carreras; los centrocampistas Jude Bellingham, Dani Ceballos y Franco Mastantuono y los delanteros Kylian Mbappé y Rodrygo Goes causarán baja. Todos están lesionados excepto el argentino, que está sancionado.
Elche
El Elche llega al partido con dos únicas bajas confirmadas. El centrocampista John Chetauya y el lateral Héctor Fort son los únicos futbolistas que no formarán parte de la convocatoria. Por su parte, regresarán a la expedición franjiverde el capitán Pedro Bigas, fuera las dos últimas semanas, y Yago de Santiago, que estaba sancionado.
Posible alineación del Real Madrid
Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Valverde, Thiago, Güler; Vinícius y Gonzalo.
Posible alineación del Elche
Dituro; Buba Sangaré, Víctor Chust, David Affengruber, Léo Petrot, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto, Gonzalo Villar; Álvaro Rodríguez y André Silva.
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