Arbeloa: "El Elche seguramente juega mejor que los puntos que lleva"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Elche y su entrenador, Eder Sarabia, a lo largo de la temporada, en la previa al partido entre ambos equipos de este sábado (21 horas), en el Santiago Bernabéu. "Somos muy conscientes del equipo que vamos a tener delante. El Elche juega muy bien. Seguramente juega mejor que los puntos que lleva. También somos conscientes de lo complicado que nos lo puso en el partido de la primera vuelta. Estamos preparados para hacer un esfuerzo extra después del partido de Champions desde la concentración, la motivación y sabiendo la dificultad que va a tener", afirma Arbeloa, que recibirá al club franjiverde en el Bernabéu entre medias de la eliminatoria frente al Manchester City.

El técnico madridista resaltó la dificultad que conlleva mantener la motivación durante los nueve meses que dura la temporada: "Es muy complicado. Tienes que conseguir que la auto exigencia como equipo iguale la motivación del otro día. Tampoco se verá al mismo Elche que las últimas semanas porque viene al Bernabéu. Lo emocional es difícil de igualar en un partido más que en uno especial, por eso es tan difícil ser jugador del Real Madrid, tener carácter ganador sabiendo que siempre tienes que dar el máximo".

Por eso, con una plaga de bajas a la que se suma Ferland Mendy, Arbeloa pidió a su plantilla "un esfuerzo extra", sin mirar "excusas" que impidan "hacer un gran partido" para mantener el pulso por el título con el Barcelona. Advirtió además del peligro de infravalorar a un equipo como el Elche por su mala dinámica. En un encuentro que sería propicio para las rotaciones, Arbeloa no tiene margen por las lesiones y con la sanción de Franco Mastantuono. Afirmó que sacará "el mejor equipo posible para ganar", sin pensar en el duelo europeo del martes ante el Manchester City en el Etihad. Y dejó caer que algún canterano más, tendrá la oportunidad.

"Solo tengo jugadores que han levantado la mano dispuestos para volver a hacer un esfuerzo, comprometidos, sabiendo lo importante que es el partido de mañana. No tenemos otra cosa en mente que ganar a un gran equipo que viene de semana limpia, con mas energía en las piernas que nosotros, pero somos el Real Madrid, con jugadores especiales hechos de una pasta diferente y hay que demostrarlo", opinó.

"Los chicos tienen que seguir trabajando con muchísinma humildad. Están en momento de crecimiento, tienen que aprovechar las oportunidades. Hay mucho foco en ellos porque lo están haciendo muy bien pero no tienen que perder la humildad que les ha llevado hasta aquí. La gran versión de Thiago con nosotros hace que de momento aquí se quede y otros como Manuel Ángel y César aportan mucho cuando han salido. Mañana, igual, hay alguno más", adelantó. Tras confirmar que Thiago Pitarch se queda de momento en el primer equipo tras sus buenas actuaciones ante Celta y Manchester City como titular, Arbeloa dedicó elogios a Manuel Ángel, sin dar importancia a su baja estatura.

Noticias relacionadas

"El tamaño que tiene es el de su corazón, que es enorme. He tenido mucha suerte en mi carrera de ser campeones de Europa y del mundo con gente que no pasaba del 1,70 y nadie se preocupaba si eran bajos. Manuel Ángel no va a tener problemas en ser un jugador de élite de Primera división por el físico porque es muy valiente. Vimos en Vigo como ganó ese duelo en el suelo. Es un jugador con desparpajo, ambidiestro, con mucha calidad técnica y movilidad. Es uno de mis ojitos derechos, en el que creo mucho", sentenció.