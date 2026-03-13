La previa del Real Madrd-Elche | Desafío mayúsculo para un Elche al límite

Visitar el estadio Santiago Bernabéu lleva consigo dos realidades prácticamente ineludibles: sufrir y muy probablemente salir derrotado. Así ha sido tradicionalmente en clave franjiverde. 25 oportunidades ha tenido en liga de asaltar el feudo blanco. Se recuerdan como hazañas las cuatro en las que logró empatar. El Elche llega al Bernabéu (sábado, 21 horas) sin victorias en 2026, con el Real Madrid lanzado tras arrollar al City en solo 45 minutos, en el mejor partido de la temporada. Y por si fuera poco, saltará al césped a un solo punto de los puestos de descenso. Casi nada.

Una situación límite para un equipo que atraviesa su mayor crisis deportiva de la era Eder Sarabia. Son diez partidos sin ganar. 4 puntos de 30 posibles. La sensación de encajar fácil, de defender mal, de no tener capacidad de reacción cuando el rival se pone por delante. O de reaccionar, pero cuando ya es demasiado tarde. Para paliar todos los males del 2026, el equipo franjiverde, en boca de su entrenador, confía en que el equipo puede vivir su resurrección particular en el Bernabéu: "Yo con otros equipos ya he ganado allí. Si el Elche todavía no lo ha hecho, probablemente sea el momento de cambiar la historia".

Para "cambiar la historia", tanto la presente como la centenaria de la entidad, el once del Elche variará, a falta de ver si llega a ser revolución o se queda a medias. El técnico dejó caer en sala de prensa que introducirá cambios. El más esperable es el regreso a la titularidad del centrocampista Martim Neto. El portugués acumula dos goles y cinco asistencias, la última en La Cerámica, cuando revolucionó el partido entrando desde el banquillo. Con Aleix Febas como inamovible, la duda estará en el tercer centrocampista que sostendría el fútbol del equipo. Entre Marc Aguado, Gonzalo Villar, Grady Diang y Federico Redondo, de más a menos favoritos, saldrá quien cierre el trivote.

Arriba podría entrar André Silva. Llega de hacer gol en La Cerámica. La capacidad de ganar duelos aéreos que tiene Álvaro Rodríguez, sumado a su pasado blanco y su reválida en la ida, cuando le hizo un golazo a "su Madrid", podrían llevar de vuelta al banquillo a Rafa Mir. El conjunto ilicitano recupera a su capitán Pedro Bigas y a Yago de Santiago. Viaja con únicamente dos bajas, la del centrocampista John Chetauya y la del carrilero Héctor Fort. Al lateral diesto, de 20 años, le queda aproximadamente un mes para volver.

El encargado de defender a Vinicius con Fort todavía lesionado, principal quebradero de cabeza para Sarabia

Precisamente el jugador cedido por el Barça fue el encargado de frenar a Vinicius en el partido del Martínez Valero. Cumplió con nota. Con su ausencia, se abre un abanico de alternativas, ninguna tan convincente como la del lesionado Fort, que deberán de afrontar el gran reto de la noche... a falta de ver si las rotaciones anunciadas por Arbeloa no llevan al brasileño al el banquillo. A Sarabia se le vinieron a la cabeza cuatro nombres en sala de prensa al ser preguntado por quién jugará en la derecha: Adrià Pedrosa, Léo Petrot (las alternativas a pierna cambiada), Buba Sangaré y Tete Morente (alternativas naturales).

Mirando de reojo al Etihad

El Real Madrid llega al partido crecido, después de una de esas noches mágicas que solo se explican por el historial del equipo que con más asiduidad las protagoniza. Un importante repaso al Manchester City, con Fede Valverde como héroe inesperado. El charrúa es otra de las muchas dudas que hay para la cita, en la que Arbeloa deberá de decidir entre dar descanso para el partido de vuelta, el martes a las 21 horas en Manchester, o alinear el mejor once posible para seguir persiguiendo al Barça.

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El listado de bajas madridista no es precisamente breve. Concretamente, de hasta nueve nombres confirmados. Álvaro Carreras, Ferland Mendy, Éder Militao y David Alaba en defensa; Dani Ceballos, Jude Bellingham y Franco Mastantuono en el centro del campo; y Rodrygo Goes y Kylian Mbappé arriba. Especialmente sensible la baja del galo, que suma 38 goles en lo que va de temporada. Además, el Madrid hará varias rotaciones, ya anunciadas por Arbeloa, que podrían llevar a canteranos como el centrocampista Manuel Ángel al once. Apuntan también a ser titulares Gonzalo García, Camavinga, Carvajal o Asencio, entre otros, en la que será la vigesimosexta visita liguera del Elche al Bernabéu. En el peor momento. Pero con la ilusión intacta de "cambiar la historia".