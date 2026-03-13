Sarabia, sobre su continuidad en el Elche: "No le he dedicado ni un segundo a pensar en mi futuro"

Centrado en su equipo, en cómo hacerle daño al Real Madrid, al que califica como "uno de los mejores equipos del mundo"; y en estar fuera del descenso cuando llegue la jornada 38. En ese orden... y en poco más. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, asegura no haber dedicado "ni medio segundo" de su semana a reflexionar o hablar con la propiedad sobre su continuidad, después de acumular diez partidos sin ganar y sumar cuatro puntos de los últimos 30 posibles en este año 2026.

"No le he dado ni medio segundo de vuelta a eso (a su continuidad). El peor momento de la semana fue minutos antes del descanso en La Cerámica. Pensaba, "vaya pena, vaya crueldad". Estamos en un momento en el que los golpes nos hacen más daño que al principio. Pero yo le pongo el foco en lo que podemos hacer. Ha sido una semana muy ilusionante y muy bonita, vamos a jugar contra el Real Madrid (este sábado, 21 horas) en uno de los mejores campos del mundo. No le he dedicado tiempo a pensar en mí", sostiene el técnico bilbaíno, con convicción.

La plantilla del Elche celebra con la grada una de las cinco victorias que se han logrado en la presente temporada. / Matías Segarra

Sarabia ha desvelado en sala de prensa que a principio de semana mantuvo una reunión de una hora y media con el vestuario "en la que se demostró el compromiso de todos". El entrenador del Elche garantiza que los jugadores le transmiten tres palabras: confianza, convicción y claridad. "La línea de la conversación fue que tenemos que seguir yendo a los pequeños detalles: un poco mejor en el descanso, la alimentación, un pelín más de intensidad. La idea y la esencia de este equipo está más que clara", destaca el preparador franjiverde.

El bilbaíno, siguiendo la línea optimista a la que se ciñó durante toda la comparecencia, puso en valor la primera vuelta realizada por el equipo, la cual permite al Elche "no haber estado todavía en descenso" pese a ser "un recién ascendido. A la gente le invito a que vayan allí (al Bernabéu) y a que disfrute de su equipo. Es un privilegio ir a un estadio así y nos vamos a dejar todo, hasta el final, para que sigamos yendo muchos años a estadios de esta magnitud".

Un Madrid ¿lanzado o cansado?

El Real Madrid llega a la cita de este sábado mermado en lo físico, con posiblemente hasta diez bajas, pero también en un momento anímico excelso tras arrollar al Manchester City el pasado miércoles. Así lo ve Sarabia, quien no da demasiada importancia a las lesiones del club blanco ya que "el que entre también será bueno".

Fede Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City. / DPA vía Europa Press

El entrenador franjiverde contará únicamente con dos bajas confirmadas para el partido: John Chetauya y Héctor Fort. Además, se atrevió a dar una pequeña actualización sobre la evolución del lateral cedido por el Barça, a quien da aproximadamente otro mes de plazo para poder volver a jugar: "El lunes ya estará aquí con nosotros. Es un jugador joven y están siendo bastante conservadores. Nosotros tenemos que respetar esas decisiones". Sobre el papel, el capitán Pedro Bigas regresaría a la convocatoria.

"El lunes Fort ya estará aquí con nosotros, es un jugador joven y están siendo bastante conservadores (en el Barça)" Eder Sarabia — Entrenador del Elche CF

"Estamos frente a uno de los mejores equipos del mundo, que viene de hacer uno de los mejores partidos de la temporada. Yo soy optimista y sigo pensando que hay muchas cosas del equipo que me hacen creer. Hablo con los jugadores, y lo mismo. En la ida ya demostramos que durante muchos tramos del partido podemos ser superiores. Vamos con todo", destacó Eder.

Sarabia dejó caer que habrá algún cambio en el once propuesto frente al Villarreal, pero se mostró disconforme al hablar de las oportunidades que ha dado a cada futbolista a lo largo de la temporada. "Todos tienen las mismas oportunidades. Todos están de lunes a sábado (entrenando) y saben lo que necesitamos de ellos para jugar el fin de semana. Puede que jugadores como Fede Redondo, Iturbe o Adam hayan tenido menos, pero en general creo que casi todos han tenido bastantes oportunidades", desarrolló.

¿Es el Getafe un espejo en el que mirarse?

La victoria más reciente de un equipo en el Bernabéu es la del Getafe de Pepe Bordalás (0-1) hace apenas 10 días. El técnico franjiverde explicó en sala de prensa que su equipo no va a ser el Getafe... pero también que "hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero en momentos determinados debemos de ser más inteligentes. Sabemos el Elche que queremos ser, pero hay cosas en las que tenemos que poner un paso más porque no nos está dando".

"No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero en momentos determinados debemos de ser más inteligentes" Eder Sarabia — Entrenador del Elche CF

El técnico bilbaíno destacó el trabajo que ha hecho Álvaro Arbeloa en apenas dos meses, y ensalzó principalmente a dos futbolistas del equipo blanco: a Federico Valverde y a Thibaut Courtois. "Yo sigo siendo un poco friki y sigo haciendo como en el colegio, el "mejor XI del mundo". A Valverde y a Courtois siempre los meto porque me parecen dos jugadorazos tremendos", reveló.

Vinicius, defendido entre Aguado y Pedrosa durante el partido de la primera vuelta, en el Martínez Valero. / Europa Press

Pese a la alta carga de minutos a la que está sometido el Madrid durante las últimas semanas, Sarabia está convencido de que Vinicius será titular. Y cree tener varias alternativas válidas en plantilla para frenar la potencia del brasileño. "Yo creo que (Vinicius) va a jugar. Pero está adoptando una posición distinta, también alternando por dentro. Creo que tenemos a muchos jugadores que le pueden frenar bien: Pedrosa, Tete, Buba, Petrot... Creo que lo tenemos todo bastante controlado. Luego lo importante es que pueda llevarse ese control al partido", dijo Sarabia, que cerró la comparecencia tendiendo la mano a vivir una noche histórica: "Con otros equipos ya he ganado allí. Si el Elche todavía no ha ganado (en el Bernabéu), probablemente sea el momento de cambiar la historia".