Elche CF
El 1x1 franjiverde del Real Madrid-Elche: Ni contra los juveniles pudieron
La franja pierde fuera de casa una vez más sin presentar amenaza al rival
El Elche trató de intimidar al Real Madrid moviendo el balón. Al igual que frente al Villarreal, a medida que se aproximaba el descanso, el equipo cayó y encajó dos goles en un instante. Los de Arbeloa pudieron rotar y jugar con muchos canteranos, pero ni con esas pudieron los de Sarabia. Consulta la nota de los 17 franjiverdes:
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Matías Dituro, Portero
Coladero
Bastante sangre fría para sacar el balón jugado, hasta ahí sus virtudes. Enfrentó seis tiros a puerta y cuatro acabaron en la red. En general cada aproximación del Madrid era más peligrosa por su presencia.
Léo Petrót, Defensa
Desubicado
Con balón jugó casi de mediapunta por la izquierda. El riesgo significaba que una vez superado, la defensa franjiverde quedaba vendida y así ocurrió a menudo.
David Affengruber, Defensa
Acertado
Tan atrevido como acertado. El austriaco fue vital para cortar las apariciones de Vinicius. En ocasiones trató de avanzar su posición pero con ello dejaba sin defensa al equipo.
Víctor Chust García, Defensa
Blando
En tónica con el resto de defensas, destacó en la salida de balón. Sin embargo, sin pelota no tuvo la suficiente contundencia y a menudo fue sobrepasado por el ataque rival.
Aboubacar Sangare Traoré, Defensa
Anticipado
En los minutos que tuvo demostró mucha personalidad. El ilicitano estuvo muy atento para adelantarse a las jugadas rivales y cortarlas al instante. Sin embargo, un golpe en la cabeza no le permitió continuar y fue sustituido a los 22 minutos.
Federico Redondo Solari, Centrocampista
Nervioso
Trató de no cometer errores, por ello tampoco cometió aciertos. En el segundo gol rival llegó tarde y Valverde remató solo. La incapacidad obligó a que Sarabia le sustituyese en la segunda parte.
Aleix Febas, Centrocampista
Valiente
Ante la presión de su equipo formativo, el de Lleida se creció. Superó línea defensiva tras otra gracias a sus conducciones. Sin embargo, su creación no acabo dando mucho resultado.
Germán Valera, Centrocampista
Fundido
En los primeros minutos logró ser una amenaza real por banda izquierda. Poco después cambió a la derecha, pero rápidamente volvió al lado zurdo. En los últimos momentos se notó que no podía más y su participación cayó.
Martim Neto, Centrocampista
Perdido
En ocasiones intentó ser delantero, otras mediocentro, a veces mediapunta; en niguna acabó de dar grandes prestaciones. Por ello fue sustituido.
Lucas Cepeda, Centrocampista
Desesperado
Por fin jugó en banda con el apoyo de Sangare y Pedrosa. No acabó de conseguir nada ni por izquierda ni por derecha, por lo que fue sustituido.
André da Silva, Delantero
Inactivo
Bastante móvil para ayudar al equipo en el movimiento de balón. No obstante, solo disparó una vez y se hizo esperar hasta el minuto 90. El ataque en general no hizo acto de presencia hasta los últimos compases.
Adrià Giner Pedrosa, Defensa
Mediocre
La comparación con lo poco que pudo hacer Sangare le hace un flaco favor. En general no consiguió destacar por nada en el partido, ni para bien ni para mal. Cierto es que con él en el campo el Elche dio un paso atrás a nivel ofensivo, pero más a causa de la ausencia del ilicitano.
Rafael Mir, Delantero
Desaparecido
Entró con el objetivo de reanimar el ataque del Elche y, por lo menos, conseguir un tiro a puerta. Pues ni eso logró. Se mostró igual de disponible para recibir que su compañero en la delantera pero apenas contribuyó en el juego.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Tapado
Ni jugar contra el 'equipo b' del Real Madrid le permitió desplegar un fútbol acorde a su nivel. Entró con el partido sentenciado y, pese a intentarlo, no hizo apenas nada.
José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista
Incapaz
Saltó al campo con el partido ya decidido y un Madrid relajado. Aun sin presión no aportó apenas al juego de Sarabia y se limitó a refrescar la forma física de los jugadores.
Pedro Bigas, Defensa
Sólido
Desde su entrada el encuentro se calmó para los franjiverdes. La relajación del rival influyó, pero el capitán aportó tranquilidad a la línea defensiva ilicitana.
Grady Diangana, Centrocampista
Incisivo
Las únicas ocasiones de peligro franjiverde surgieron de sus botas. El realizó el único tiro a puerta del Elche y provocó el gol en propia rival.
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