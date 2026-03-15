Eder Sarabia, tras el Real Madrid-Elche: "Nos ha faltado entender lo que teníamos que hacer"

Tras la mayor goleada de la temporada (4-1 frente al Real Madrid), Eder Sarabia, entrenador del Elche aseguró que el gol de Valverde les hizo demasiado daño: "Era momento de haber intentado llegar 1-0 al descanso y haber manejado ese tramo final mejor, hemos tenido muchas perdidas y hemos concedido el segundo", añadió el preparador vasco.

El entrenador afirma que su equipo realizó un buen encuentro, pero la pérdida de "balones tontos" decantaron el resultado. "Estábamos atacando bien, sin profundidad, pero estábamos controlando bien su ataque. En la jugada de la falta, hay un despeje y te pones 1-0, lo que te hace daño. He avisado a algunos que quedaban cinco minutos, hemos perdido un balón cuando no teníamos que perderlo. Ahora no es fácil tener esa mente fría para gestionar el partido. Te pones 2-0, un golazo que igual otro jugador no la mete en la escuadra, pero ellos ahora están con ese punto de acierto. Hoy nos ha faltado entender lo que teníamos que hacer. Teníamos que estar más precisos combinando, defendiendo la pelota, pero esto son partidos especiales contra equipos especiales donde hay que hacer cosas diferentes", declaró Sarabia. "Hasta el 2-0 estábamos bien, ese gol nos ha hecho bastante daño. A partir de ahí ellos han estado más cómodos y nos ha costado más. El aprendizaje de hoy es mental. Llevamos casi tres meses sin ganar y el equipo está dando la cara. Ves los datos y hemos llegado, ellos tampoco han tenido ocasiones clarísimas y lo que toca es aprender de las pequeñas cosas", añadió.

Un momento que aumentó la preocupación de los franjiverdes fue la prematura retirada de Sangare. Sobre ello, el entrenador aclaró que el jugador se mareó y se asustó. Además, dijo que, antes del partido, presentó molestias en el abductor, por lo que la suma de factores le hizo optar por la sustitución. Aun así, añadió que, una vez en el banquillo, el jugador dijo estar mejor, por lo que no habría que preocuparse.

En cuanto al planteamiento del equipo, el técnico fue preguntado si pensaba cambiar su estilo ante la falta de resultados. "Hoy era un partido para protegernos más con la pelota. Creo que ha habido acciones técnicas fáciles que hemos fallado y le han dado vida en la primera parte. No ha sido una situación de protegernos más en situaciones defensivas. Creo que en ataque posicional no nos han hecho mucho daño. Evidentemente, en el último gol nos falta agresividad, pero tenemos que serlo desde nuestro estilo. Mallorca va a ser diferente, hoy teníamos que haber defendido mejor con la pelota", declaró al respecto.

De cara a la recta final de la temporada, Sarabia prefirió centrarse en el próximo encuentro frente al Mallorca: "Voy a pensar en recuperarnos bien y preparar bien el partido siguiente, porque como mucho nos da tres puntos. Si me pongo a pensar en quince seguramente me frustre más rápido. Hay que recuperarse bien física y mentalmente para hacer una gran semana y que nos conectemos con la afición y el estadio, donde nos hemos hecho fuertes. Tiene que ser todo día a día y partido a partido".

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Pese al mal resultado, el entrenador tuvo tiempo para dirigirse a la afición: "Seguimos fuera del descenso, no sé que pasará mañana. Creo que tiene mucho mérito lo que hacemos a pesar de esta racha de resultados malos. Todos juntos necesitamos llenar el estadio como pasó la temporada pasada y nosotros necesitamos ponerle ese punto de darlo todo para poder volver a venir a estadios como este. Nosotros lo vamos a poner y estoy seguro que los aficionados también. Todos juntos va a ser más fácil", concluyó.