El Elche cae a zona de descenso por primera vez en la temporada

A la tercera semana de llamar a la puerta del descenso, esta se abrió para el Elche. Después de que los franjiverdes evitaran caer a la antepenúltima posición por la incapacidad del Mallorca para ganar en las dos últimas jornadas, el triunfo balear contra el Espanyol (2-1) de este domingo hace caer a los ilicitanos a la 18ª posición, la primera que les enviaría de vuelta a Segunda División en caso de finalizar la campaña en esa zona.

Es la primera vez este curso que el conjunto dirigido por Eder Sarabia ocupa zona de descenso, en la que tendrá que habitar durante toda la semana, hasta el duelo en el Martínez Valero del sábado (14 horas), precisamente ante el Mallorca. Una final que adquiere todavía más importancia, ya que una derrota no solo dejaría aún más tocado el proyecto del preparador vasco sino que alejaría a los baleares a cinco puntos de diferencia más el golaveraje.

El Mallorca llegará a ese partido con la flecha hacia arriba, tras el cambio de entrenador, despidiendo a Jagoba Arrasate y contratando a Martín Demichelis, que de momento se ha traducido en cuatro puntos de seis posibles. Contra el Espanyol, equipo venido a menos durante 2026 (el otro, junto al Elche, que no conoce la victoria este año en la máxima categoría) consiguió superar la situación adversa de verse por detrás en el marcador y acabó ganando el encuentro.

11 jornadas sin ganar

El choque entre bermellones y blanquiazules comenzó con tanto visitante, obra de Pickel cerca del descanso. El Mallorca no reaccionó hasta el tramo final, aprovechando la expulsión del propio Pickel en el minuto 54 para darle la vuelta al marcador. Primero igualó Pablo Torre y, cerca de la conclusión, Samu Costa hizo una diana que saca a los suyos del descenso, mete al Elche y convierte la finalísima de este sábado en un duelo en dinámicas muy opuestas.

Noticias relacionadas

2-1. Samu Costa da aire al Mallorca y condena a un Espanyol con diez / EFE

El Elche se mete en descenso después de sumar 11 jornadas sin ganar, todas las de 2026, en las que únicamente ha conseguido 4 puntos de 33 posibles, pasando de ocupar una posición en la zona templada de la tabla, incluso mirando hacia arriba, a ubicarse entre los candidatos a perder la categoría. Ello obliga a una reacción, primero inmediata en el partido contra el Mallorca, y posteriormente sostenida en las 10 jornadas que quedan para concluir el campeonato liguero si se quiere conseguir el objetivo de la permanencia.