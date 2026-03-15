Josan, a muerte con Sarabia: "Es el que ha traído al Elche hasta aquí..."

El centrocampista del Elche Josan Ferrández, uno de los pesos pesados del vestuario franjiverde, afirmó que, pese a la crisis de resultados del equipo, el vestuario está "a muerte" con su entrenador, Eder Sarabia, y recordó que el técnico vasco es quien "nos ha traído hasta aquí desde Segunda".

Sarabia atraviesa su peor momento en el equipo ilicitano tras encadenar el conjunto once jornadas consecutivas sin ganar, todas las disputadas en 2026, y situarse al borde de la zona de descenso, a la que podría caer esta misma jornada.

Josan, a la izquierda, y Redondo, a la derecha, agradecen el apoyo a los desplazados en La Cerámica. / Judith Amigo / LOF

El jugador, en declaraciones a los medios tras la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (4-1), reiteró que el grupo confía en el entrenador y que el equipo está concienciado con su "forma y manera" de jugar.

Rivales directos

El crevillentino aseguró que el Elche está "totalmente capacitado" para revertir la actual situación clasificatoria y destacó la "importancia" del partido del próximo sábado ante el Real Mallorca, rival directo en la pelea por la permanencia.

El Elche encaja cuatro goles en liga por primera vez con Sarabia El Elche, que esta jornada perdió en su visita al Real Madrid (4-1), encajó por primera vez cuatro goles en un partido de Liga desde la llegada del técnico vasco Eder Sarabia al banquillo del equipo ilicitano la pasada temporada. El pasado curso, en Segunda División, el Elche fue el equipo menos goleado de la competición y a lo largo del torneo nunca recibió más de tres goles en contra en las 42 jornadas disputadas. La única excepción de la temporada fue el encuentro de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, en el que el conjunto madrileño goleó en el Martínez Valero por 0-4. En la presente temporada, el Elche, pese a su condición de recién ascendido, no había recibido más de tres goles en los 27 partidos disputados hasta el duelo ante el Real Madrid. La última ocasión en la que el Elche recibió cuatro goles en un partido de Primera División fue en abril de 2023, en su anterior experiencia en la máxima categoría, ante el Barcelona en el Martínez Valero (0-4). Esa misma temporada, en la que el Elche acabó descendiendo como colista, también recibió cuatro goles ante el Villarreal (4-0), Athletic Club (1-4) y Real Madrid (4-0).

"Nos vienen ahora varios partidos ante rivales directos, de nuestra liga. El equipo ya ha demostrado que está capacitado para sacarlos adelante porque lo hemos demostrado", señaló Josan, que añadió que el Elche se siente en casa "muy fuerte".

"Creo que nos hace falta una victoria, que es lo que nos va a dar confianza. Hemos sido superiores a los rivales en algunos momentos de los partidos, pero estamos en ese momento en el que la moneda no cae de nuestro lado", argumentó.

Josan aseguró que el Elche se va a jugar la temporada "en los próximos diez partidos", si bien no quiso mirar más allá del duelo ante el Mallorca.

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Josan, de rodillas, durante un partido reciente / LOF

El jugador lamentó que acciones puntuales en los encuentros penalicen a su equipo y pidió a la afición ilicitana que, pese a la mala dinámica, mantenga la confianza en el conjunto. "Este vestuario ha demostrado que está capacitado para hacerlo porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones", concluyó.