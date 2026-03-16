Héctor Fort regresa a Elche para afrontar el tramo final de su recuperación

El Elche ha vivido este lunes el regreso de un conocido con el que no cuenta desde la época de felicidad y victorias que terminó en diciembre, casi a la vez que este protagonista se lesionó. Héctor Fort ha vuelto a la ciudad de las palmeras para afrontar el tramo final de la recuperación de su lesión en el hombro izquierdo, que se produjo en el partido contra el Rayo Vallecano, último triunfo franjiverde.

En el minuto 6 de aquel encuentro, Fort anotó el 1-0 y, al ir a celebrar su tanto, fue obstruido por Mendy, defensor vallecano, en una acción antideportiva, no sancionada por el colegiado. El futbolista del Elche cayó en mala postura y se dañó el hombro izquierdo. Desde entonces no ha podido jugar... y su equipo no ha vuelto a ganar. Aquella tarde goleó a los madrileños (4-0), ya sin el catalán sobre el césped, pero desde entonces acumula 11 jornadas sin ganar en liga, lo que les ha llevado a zona de descenso.

Fort, que estaba empezando a ganar protagonismo en los planes de Eder Sarabia tras un inicio de curso irregular, ha pasado estos casi tres meses alejado del día a día franjiverde. El Barça ha marcado los plazos de su recuperación, con un carácter bastante conservador. El jugador se lesionó el 21 de diciembre, fue operado el día 29 del mismo mes de una "luxación anterior" del hombro izquierdo y todo el trabajo de rehabilitación ha tenido lugar en la Ciudad Condal.

Posible vuelta de Héctor Fort

En el choque entre Elche y Barcelona del 31 de enero se pudo ver a Héctor Fort con sus compañeros, haciendo piña. Hasta este lunes, cuando ha vuelto, acompañado por Iñaki Peña, el otro jugador cedido por el conjunto azulgrana, a las instalaciones del estadio Manuel Martínez Valero. Su baja adquirió todavía más importancia al tener en cuenta que el último día del pasado mercado invernal los franjiverdes traspasaron a Álvaro Núñez, el otro lateral diestro en nómina, al Celta.

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Instante donde Héctor Fort sufre la lesión en el hombro izquierdo. / Matías Segarra

Ahora, Sarabia cuenta los días para volver a contar con los servicios de Fort. No serán pocos. Según informó el propio entrenador el pasado viernes, al joven defensa le queda todavía alrededor de un mes para que pueda estar disponible y ayude al equipo en este tramo final de curso, que tiene pinta de que va a ser bastante intenso en la pelea por la permanencia. La fecha más optimista para su regreso sería el derbi regional contra el Valencia (jornada 31), el fin de semana del 12 de abril. La más probable, una semana después, en Oviedo. Todo ello si no hay contratiempos... ni el Barça aprieta por un proceso todavía más conservador.