Otro internacional para el Elche: Affengruber, al fin convocado por Austria

Aparentemente tarde y en el peor momento de la temporada de su equipo. Aunque siempre mejor que nunca. David Affengruber ha sido convocado por la selección de su país, Austria, para los partidos amistosos que disputará en la próxima ventana FIFA, que servirán de preparación para el combinado centroeuropeo de cara al Mundial de este verano, para el que se han clasificado.

Affengruber se quedó fuera de la lista definitiva, aunque fue incluido como reserva, en las últimas citaciones de 2025 del seleccionador de su país, Ralf Rangnick. Esta vez, el técnico ha dado el paso adelante en su confianza hacia el central franjiverde, pese a que el Elche haya caído a posiciones de descenso, tras una racha de 11 jornadas de liga sin ganar.

El central austriaco recibe de este modo un merecido premio, en su segunda campaña como franjiverde, tras haber conseguido el ascenso a Primera División y haberse consolidado en la élite como un fijo en los planes de Eder Sarabia. Esta temporada, Affengruber ha disputado 26 partidos de liga.

Una semana y media fuera

Austria se enfrentará en la próxima ventana FIFA a Ghana (27 de marzo) y a Corea del Sur (31 de marzo), en dos compromisos que tendrán lugar en suelo europeo. En la próxima cita mundialista, la selección de Affengruber se medirá en la fase de grupos a Argentina, defensora del título, Argelia y Jordania.

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Affengruber intenta disparar ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

En esos encuentros espera estar Affengruber, que antes tendrá la posibilidad de debutar con la absoluta de su país en este mes de marzo, tras haber sido anteriormente internacional sub-21 y sub-18. Como consecuencia de esta llamada, el futbolista se perderá una semana y media de entrenamientos del Elche, algo que también le ocurrirá a Grady Diang, que ha sido llamado por la República Democrática del Congo para el play-off clasificatorio de la cita mundialista.